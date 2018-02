Facebook prepara a WhatsApp para ofrecer publicidad

Tecnología

22-02-2018 Las compañías que trabajen con Facebook -propietaria del servicio de mensjaería- podrán pagar para enviarte mensajes patrocinados por medio de WhatsApp

Desde quese lanzó al mercado, la aplicación de mensajería. Por ese motivo,podría incluir una característica yaen la red social,. La compañía de de Markpresentó esta información en la nuevade la app (la versión 2.18.57 de Google Play), en la cual WhatsApp introdujo una modificación de susEn dicha modificación se incluye a la app de mensajería en lo que Facebook llama “Facebook”, un grupo de compañías propiedad de Zuckerberg en las que se incluye WhatsApp.En el apartado “How does WhatsApp work with other Facebook Companies?” Facebook menciona la forma en quea lasa través de WhatsApp. “Si usas productos de Facebook Companies, le pediremos a Facebook queque tiene sobre usted y sus intereses para ayudarnos a proporcionarle unacon las empresas de maneraa través de mensajes informativos y de marketing, listados de, y otros contenidos”. Dicho de otra forma, las compañías que trabajen con Facebook podránpor medio de WhatsApp. Igualmente, el usuario podrá indicareste tipo de mensajes, así lo indicó la firma en su blog oficial. “No queremos que sientas que estás recibiendo mensajes, es por eso que, al igual que con, puedesestas comunicaciones ylas opciones que elijas”.