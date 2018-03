Sostener el dólar sale cada vez más caro: en dos semanas el Banco Central vendió casi u$s1.000 M para bajar la cotización apenas 1 centavo

Finanzas

16-03-2018 La presión alcista de la divisa estadounidense desafía a un Banco Central que está decidido a establecer un techo y que adoptó un claro perfil intervencionista. Metas de inflación flexibilizadas, el dilema de la tasa de interés y el atraso cambiario, los ingredientes de un escenario agitado

El Gobierno, en la encrucijada

Dólar versus inflación

Eleste viernes, la suma más alta erogada en un solo día en siete meses. Lo hizo para controlar el valor del billete norteamericano, quepara la venta, aunque arrancó la jornada con fuerte impulso alcista, que amenazó con alcanzar un nuevo récord.Si se computan todas las intervenciones realizadas en las, el BCRA se desprendió en total de. Y el resultado de este gran despliegue es más bien pírrico:desde los $20,54 a los que cerró el 2 de marzo.Con la fuerte intervención de este viernes, lasinternacionales del BCRA finalizaron en, disminuyendo u$s265 millones con respecto al día anterior.De acuerdo con las cotizaciones promedio publicadas por la entidad que preside Federico, el dólar arrancó la jornada a $20,66, para bajar a $20,60 a las 13:00 y terminar con una tendencia descendente.En una plaza con fuerte actividad, el volumen en el segmento de contado superó los, la segunda marca más alta del año y en el mercado de futuros sólo se registraron 2 millones.Los precios registrados en el inicio de la operatoria encendieron lasen la autoridad monetaria y por eso salió rápidamente apara cortar la tendencia alcista.Else registró el 7 de marzo pasado cuando cerró a, tres centavos por encima de los 20,66 pesos que tocó al inicio de este viernes.Desde el lunes de la semana pasada, el Central realizó desembolsos por encima de los u$s522 millones paray esa estrategia se confirmó este viernes con otra"Unadel Banco Central derrumbó la cotización deldesde máximos en 20,389 pesos hasta mínimos en 20,19 por unidad", explicó el operador cambiario Gustavo Quintana.La plaza minorista se movió al ritmo impuesto por el mercado mayorista, donde el billete retrocedió 16 centavos, al cotizar aEn el mercado de futuros delse operaron 642 millones, de los cuales el 30 % se operó para fin de mes a $20,37, con una tasa implícita del 21,08% y el plazo más largo fue diciembre, que cerró a $23,97 a una tasa del 20,9%.En el mercado ilegal, elsubió tres centavos aLa actual dinámica, con unque exigeal BCRA, se viene dando desde que el Gobierno decidióy habilitar unaSon decisiones que le dieronal precio del billete verde."El Gobierno dio un claro mensaje sobre hacia dónde hay que apostar, ya que apunta ade modo tal de poder proteger lalograda desde diciembre", señala el referente de un banco de inversión de Wall Street.Según la opinión de los financistas, Sturzenegger y el Gobierno enfrentan(es decir, el costo del dinero y de los créditos), corre el riesgo de que lase vayahacia el segundo trimestre. Y esto cobra mayor relevancia por la, ya que puede restarle hasta un punto a la suba del PBI.(es decir, si reduce el "premio" para las inversiones en pesos), le inyectará una, tal como sucedió a fines de 2017.Los analistas adviernte que ely que de esta manera tiene grandes chances deen 2018.Como causas, a las mencionadas anteriormente (metas inflacionarias y tasas) se suman un peor clima global y la percepción extendida de queEnvalentonados por la devaluación que comenzó a fines de diciembre y convencidos de que la, los funcionarios de Hacienda apuestan a que la carrera entre ambas variables podría tener un nuevo ganador en 2018.La pulseada entre las dos variales requieree implica: la divisa estadounidense no puede escalar demasiado porque ese incremento se trasladaría al resto de los precios, lo queEs cierto que los primeros movimientos del dólar , cuando se despertó de su letargo en diciembre, no produjeron demasiado impacto. Pero también es verdad que, algo que es admitido desde el propio Banco Central A tal punto que, como se sabe, la entidad monetaria salió a la cancha ay, como en los viejos tiempos, no tuvo problema en echar mano a lasPor ahora, resulta claro quién lleva la delantera este año:- El, tomando como referencia el segmento mayorista.- Laen los dos primeros meses ha sido: 1,8% en enero y 2,4% en febrero.Ladel Banco Central de estos últimos días denota cierto "" que Sturzenegger ha querido imponerle al alza cambiaria. Pero, más allá de ese freno, lo cierto es quelograda tras el salto del dólar "De aquí a fin de año, el desafío es sostener la competitividad ganada, con este, y", afirma a iProfesional, Federico Furiase, director de EcoGo.Esto, "en el marco de la suba de tarifas, sin que haya sobrerreacción con lay evitando que lospierdan contra la inflación", añade.