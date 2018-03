Mercado Libre se acerca a Alibaba para enfrentar la posible llegada de Amazon

Tecnología

busca cerrar alianzas con empresas como la china, ante el posible desembarco deen la. "Son acuerdos con jugadores globales sin presencia en la región, que buscan vender sus productos. Es similar a lo que tenemos con. Son acuerdos comerciales, no estratégicos", explicó, vicepresidente marketplace regional de Mercado Libre . El desembarco de la empresa deen Brasil puso en alerta a la compañía argentina. Amazon comenzó con una tienda de libros en el país vecino que ya se extendió a electrodomésticos como televisores o teléfonos celulares."Competencia tuvimos desde el día uno y estamos muy tranquilos con eso. Creemos en el libre mercado y la libre competencia. Hace tres años que competimos con ellos en México y los resultados hablan por sí solos: todos los trimestres hemos crecido más rápido que el anterior. No necesitamos de terceros para jugar ese partido, nos sentimos muy cómodos en este escenario con las herramientas que tenemos hoy en día", afirmó Summers al sitio web La Política Online, reiterando dichos que ya había expresado aen esta nota . En la Argentina Amazon abrió oficinas de su división de negocios en lapara sus clientes. Uno de sus principales es Mercado Libre "Tenemos un ecosistema que incluye pagos y logística que a ellos (los clientes) les resulta muy útil. Creemos que hay oportunidades deen la región, no estamos buscando ningún acuerdo estratégico con nadie", comentó Summers sobre las negociaciones con Alibaba. "Los tratamos como a cualquier otro vendedor de Marcado Libre, si venden les cobramos un porcentaje y si no venden no les cobramos nada", agregó.