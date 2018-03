Sostener el mismo precio del dólar en toda la semana le costó al Banco Central u$s760 millones

Finanzas

23-03-2018 En una nueva jornada de intervención oficial, el BCRA volcó u$s140 millones para controlar su valor, el billete mayorista descendió este viernes casi cuatro centavos para cerrar a $20,19. La misma cifra que cerró hace siete días atrás. El minorista cayó a $20,50. La Bolsa operó con una baja de 1,2%

Con una nueva presencia del Banco Central en la City con la venta de divisas y marcando que el precio de la divisa debe ubicarse en torno a los $20,20, el dólar finalizó la semana a la baja.



Según datos de la propia entidad monetaria, vendió este viernes u$s139,5 millones para mantener controlado al mercado. Este monto se suma a las ventas realizadas el jueves, en el que volcó otros u$s365 millones para sostener estable la cotización.



La cuestión central es que en toda la semana el precio del billete mayorista terminó sin modificaciones, pero el costo de ello para el organismo conducido por Federico Sturzenegger no fue inocuo: tuvo que desprenderse de las reservas un acumulado de u$s760 millones en sólo cinco ruedas.



Esto se suma a la tendencia general, desde que comenzó a intervenir el BCRA en la City, el 5 de marzo pasado, ya vendió alrededor de u$s1.700 millones, monto que le sirvió para hacer descender al billete interbancario apenas unos 11 centavos.



La puja del Central con el mercado es que, ante la gran demanda que hay en la plaza, la entidad prefiere volcar divisas pero no subir la tasa de interés, para no enfriar la economía, y más allá que los números elevados de inflación preocupan al Gobierno, por el temor que el alza de precios siga constante y supere a las metas oficiales de 15% anual.

Así las cosas, tampoco el BCRA desea que el precio del billete estadounidense supere los $20,20 en el segmento mayorista, debido al temor que un mayor incremento del tipo de cambio se traslade a los precios de la economía, ya recalentados por la suba de las tarifas de los servicios públicos.



Sobre todo en un momento donde la demanda es elevada y reaviva el valor del dólar, movimiento que se acentuará en los próximos días al acercarse fin de mes y varias jornadas no laborables por los feriados de Semana Santa y Malvinas.



De hecho, pese a que en la última rueda se operó un 16% menos, igual el volumen total negociado fue muy alto: u$s811 millones.



De esta forma, el dólar minorista retrocedió este viernes seis centavos, ya que se ofreció en las pizarras del microcentro porteño a $20,50 promedio para la venta, según la habitual encuesta que realiza el Banco Central, y en toda la semana bajó apenas tres centavos.



En el Banco Nación la cotización al público descendió cinco centavos para ubicarse a $19,95 para la compra y $20,45 para la venta.

El precio máximo encontrado en las ventanillas de los bancos fue $20,55, como sucedió en los casos del Galicia, ICBC, Patagonia y Supervielle.



En tanto, en la plaza paralela, el blue avanzó cuatro centavos a $20,94, lo que representa una brecha respecto al promedio minorista oficial de 44 centavos, o 2,1 por ciento.

En el segmento mayorista, en tanto, la divisa estadounidense perdió tres centavos y medio al cotizar a $20,19 para la punta vendedora, luego de una nueva intervención del BCRA, y concluyó toda la semana sin cambios en el precio respecto al viernes pasado.



"El Banco Central volvió a inducir bajas en la cotización del dólar mayorista con ventas en el sector donde operan bancos y empresas", resumió el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.



Para algunos analistas la mayor demanda de billetes verdes se debe a que las tasas de interés en pesos no son tan seductoras en este momento, sobre todo al haberse posicionado la rentabilidad, en la última licitación mensual de Lebac, por debajo del mes previo a 26,5% anual para el período de más corto plazo, que es de 28 días.



"El tema que se relaciona al apetito de la divisa norteamericana, esta relacionado directamente con la baja de tasas que se vienen registrando en las licitaciones del BCRA, que si bien es cierto que es de forma gradual, todo apunta a que seguirá debilitándose aún más, lo que produce un cambio en los inversores de pesos en la relación de los porcentajes de riesgo, aumentando posiciones para activos dolarizados", resume Fernando Izzo de ABC Cambios.



De hecho, en el mercado secundario de las Lebac se operó al plazo de 26 días a 26,50% anual, y la de 177 días al 25,70% anual, donde a nivel total se negoció un equivalente en pesos de u$s195 millones.

En el mercado de futuros del dólar en el Rofex se operaron u$s934 millones, de los cuales más del 30% se operó para fin de mes a $20,26 con una tasa implícita del 15,4% anual.

El período más extenso transaccionado fue enero próximo $23,75, con un saldo en el que en todos los plazos se operaron precios con bajas promedio de más de seis centavos, acompañando el retroceso del spot.

La Bolsa

El cierre de la semana bursátil mostró un descenso en las cotizaciones del panel líder de la Bolsa porteña. El Merval perdió 1,18% para ubicarse cerca de las 31.600 unidades, por lo que en el mes acumula una baja del orden del 4,4 por ciento.

Los mayores retrocesos correspondieron a las acciones de PGR (ex Andes Energía), que cayó 5,1%, seguido por Consultatio (-4,5%) y Central Costanera, con un descenso del 4,1 por ciento.

En tanto, en Wall Street, los ADRs y acciones de compañías argentinas también mostraban un comportamiento dispar, que fue liderado por la baja de Central Puerto, cercana al 5 por ciento.

Por el lado de los títulos públicos, entre los más negociados, se destacaron las bajas del Par con ley de Nueva York y el Bono Argentina a 2117, que en ambos casos cayeron 1,1 por ciento.



"La corrección en el mercado accionario desatada por esta realineación de expectativas es positiva, en la medida que extiende la longevidad del ciclo en un mercado con valuaciones muy elevadas", resume la Sociedad de Bolsa Puente en un informe.

Y agrega que "existen aspectos lo suficientemente positivos para concluir que las perspectivas sobre los bonos argentinos siguen siendo favorables de cara al largo plazo".

Este viernes BYMA Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), uno de los principales proveedores de índices a nivel mundial, firmaron un convenio estratégico para el lanzamiento de nuevos índices bajo una marca conjunta ("co-branded") del mercado financiero argentino.



Según la información oficial, el acuerdo suscripto respaldará la integración de procesos operacionales y estrategias de negocio que permitirán el desarrollo, otorgamiento de licencias, distribución y administración de índices que midan el desempeño de acciones argentinas.