La de los jueces no se toca: confirman la eximición de Ganancias a nuevos magistrados

24-03-2018 Un fallo avaló la cautelar y activó al Gobierno, que llevará el tema a la Corte. La decisión activa otra tensión entre la Justicia y el Ejecutivo

La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la medida cautelar quea las ganancias a la mayor parte de los nuevosEsta decisión activa otro foco de tensión entre la Justicia y el Poder Ejecutivo. Encon el, el ministro Germán Garavano adelantó que van aun. "Iremos a la Corte", dijo. El Gobierno forzará así undel máximo tribunal en unpara la Justicia, según La Nación. Unaa losa pagar el, pero hoy soloa los nombrados a partir de 2017 y únicamente si no venían trabajando en Tribunales. Si sonque ascienden, como pasa en la mayoría de los casos, puedensusin eseEsto es así por la medida cautelar confirmada ayer. En primera instancia su autor había sido, en noviembre pasado, el juez contencioso administrativo federal Esteban Furnari. Elhabíaesede Furnari, pero ayer laLos camaristas que firmaron el fallo fueron Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani; este último, con una disidencia parcial porque entendió que la cautelar no puede tener un alcance general y solo puede afectar "al colectivo representado por la", que es la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país. Un argumento central de la asociación fue queelvienen dey no lo pagaban "vulnera el derecho a una remuneración justa e igualitaria", porque el nuevo juez terminaría cobrando menos que antes de ser designado, cuando sus nuevas funciones y mayores responsabilidades exigen que esa retribución sea mayor. Con estos argumentos, la asociación pidió una "a" porque sostuvo que esa no pudo haber sido la voluntad de la ley, dado que el resultado sería incoherente. En paralelo con la acción declarativa, presentó la cautelar, concedida y confirmada ayer por la Justicia en lo Contencioso Administrativo.