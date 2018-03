Si tenés un teléfono con Android, Facebook puede estar registrando tus llamadas y mensajes de texto

Tecnología

24-03-2018 El escándalo de la red social generó que muchos usuarios descarguen su información. Varios descubrieron que la empresa accedía a esos datos de su celular

Te puede interesar Cómo hacer que WhatsApp no guarde las fotos en la galería del móvil

El escándalo por los datos de Facebook sigue escalando. Ahora, gracias a la curiosidad de algunos usuarios, se reveló quede laque sea lasocial -como los amigos, correo electrónico o número de teléfono- la empresa de Mark Zuckerberg tambiéna otros, como las llamadas que se hacen del celular Android o los SMS que se mandan.Suena raro, pero es cierto:- y otras aplicaciones- solicitan acceso al registro de llamadas en Android, y también a los SMS. Y registra esos datos. Un programador de Nueva Zelanda descargó sus datos de Facebook y descubrió que tenían esa información. "Me bajé mis datos de Facebook en un archivo ZIP. De alguna forma tienen todo mi historial de llamadas con la mamá de mi pareja" escribió Dylan McKay en su tuit. También, con los mensajes de texto (y aclaró que no usa Messenger para mandarlos) y con todos los contactos de su teléfono, incluyendo a los que ya no tiene agendados.