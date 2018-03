La nueva AFIP depurará el Monotributo y potenciará autónomos y Ganancias

Impuestos

28-03-2018 Leandro Cuccioli ya se reunió con todos los funcionarios que acompañaron a Alberto Abad, y que continuarán al menos en una primera etapa con el nuevo recaudador

La nueva gestión de la AFIP a cargo de Leandro Cuccioli depurará el Monotributo y potenciará el régimen de autónomos. Busca que el Impuesto a las Ganancias sea el que que más evolucione en los próximos años como fuente de recursos.

En paralelo, se avanzará con una profunda reformulación de Ingresos Brutos, señala Ámbito Financiero.

Al menos por ahora, seguirán en sus cargos el director de la DGI, Horacio Castagnola; los subdirectores de Fiscalización, Marcelo Costa de Recaudación y Sebastián Paladino, de Servicios al Contribuyente, Sergio Rufail y de Asuntos Jurídicos, Eliseo Devoto.

Según sostiene Cuccioli, existen muchos monotributistas y pocos autónomos en relación a la facturación que se registra en el sistema impositivo.

Su impresión es que debería haber un traspaso del primer grupo al segundo. Incluso habló en algún encuentro privado, que el mismo conoce profesionales dedicados a los servicios (abogados, contadores, escribanos, médicos, entre otros) que se vanagloriaban en ser monotributistas cuando su nivel de facturación es muy superior a los límites que impone el régimen para pequeños contribuyentes, señala el matutino.

Próximos pasos

En tanto, Sergio Rufail, Subdirector General de Servicios al Contribuyente, ya adelantó los próximos pasos que dará la AFIP.

Respecto al domicilio fiscal electrónico, Rufail aclaró que es obligatorio. "En el marco de dos o tres años las mayoría de las comunicaciones transitarán por esta vía", adelantó.

La notificación de la determinación de oficio vía domicilio electrónico va a tener que tener una serie de datos mínimos e indispensables.

En la nueva reglamentación va a haber un cronograma de adhesión obligatoria al domicilio fiscal que va a vencer en agosto de 2018. La adhesión no va a ser de oficio. "Quienes no se adhieran no van a poder acceder a la constancia de inscripción", advirtió Rufail.

A la fecha ya hay 4,5 M de contribuyentes que tienen su domicilio fiscal electrónico.

La nueva interfaz se va a dividir en notificaciones y mensajes. Las notificaciones son aquellas que tienen efectos administrativos, por ejemplo vencimiento.

Ganancias

A partir de este año, las personas humanas deberán usar la plataforma web para presentar las declaraciones juradas. También tendrá el apartado "Nuestra parte", similar a la implementada en el blanqueo.

La declaración jurada web estará dividida por capítulos, al igual que la plataforma del SIAP.

La nueva plataforma web estará disponible para su testeo desde el 3 al 12 de abril próximo. El 1 de mayo estará online la versión definitiva. Los datos que se carguen durante el ensayo quedarán guardados una vez que esté la versión web final.

Monotributo

Respecto al Monotributo, aseguró que la recategorización de julio será obligatoria. Quienes confirmen la categoría tendrán un plazo más largo y quienes modifiquen la categoría deberán hacerlo durante julio próximo. En tanto, la de mayo será optativa.

Respecto a la actualización de los parámetros (monto máximo de facturación, entre otros) se tomarán recién los índices respecto al segundo y tercer trimestre cuando estén disponibles.

"Vamos a poner un contador de facturas electrónicas y gastos para avisar cuando ddeban recategorizarse", advirtió Rufail".

"El Monotributo es un régimen simplificado y de transición", aclaró el funcionario.

"Vamos a fortalecer esta idea de movilidad tributaria hacia el régimen general", señaló Rufail.

También recordo quye desde abril, los monotributistas deben tener posnet.

Embargos

Respecto a los embargos, se podrán utilizar los fondos embargados para pagar las deudas de la AFIP, tal como lo estableció la reforma tributaria.

También recordó que los bancos tienen menos plazo para informar los saldos embargados a la AFIP. Desde julio, ese plazo será solo de 48 horas.

Régimen Informativo de Compras y Ventas



Por último, Rufail adelantó que en el transcurso del 2018 se va a sustituir el Régimen Informativo de Compras y Ventas por el Libro de IVA Digital.

Se podrá optar por el CITI Compras y Ventas o el Libro de IVA Digital. Si bien la medida se podría implementar en mayo, el funcionario adelantó que AFIP analiza hacerla retroactiva a enero de este año.