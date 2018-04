Dólar, peso y tasa: inversores vuelven a la "bicicleta financiera" con Lebac, confiados en el "seguro de cambio" del Banco Central

Finanzas

03-04-2018 En la City creen que la alta inflación obligará a Sturzenegger a mantener alto el tipo de interés y, además, a evitar que el billete verde se escape. Tal combinación otorga un mayor atractivo a las apuestas en moneda local. ¿Qué rendimientos generó la triangulación "dólar-peso-dólar"?

Pasado inigualable



"Después de tres meses,". Ese es el título del último informe de Consultatio, compañía del "gurú" Eduardo, que se suma a lo que en voz baja ya se viene diciendo en la City.En, el Banco Central tuvo que intervenir para que el, y esto lo llevó a "quemar". A la vez, "que toma el mercado como referencia (27,25%).Estasfueron lo suficientemente contundentes como parapor los, que aún ofrecen un elevado rendimiento.La operatoria -que consiste en vender dólares, pasarse a pesos y adquirir Lebac para luego, con lo obtenido, recomprar divisas estadounidenses- está volviendo a dar buenos frutos.Nery Persichini, gerente de Inversiones de GMA Capital, compartió conel derrotero de la "" () a la que recurren inversores para beneficiarse con la compra de estos títulos:el Banco Central (5 de marzo), el "" totaliza un beneficio del- Así, recuperó bastante terreno, ya que venía de recibir una "paliza" durante el año, con una pérdida acumulada del 2,9%, el carry trade está tan sólo. Principalmente por lo acontecido en losdel añoEl factor de "" para aquellos que pedalean laha vuelto a ser laEsto, luego de que haya repuntado 4,70% en enero y 2,35% en febrero, subas que complicaron a quienes apostaban a que en la batalla "dólar-tasa", esta última iba a resultar vencedora.Sin embargo,(0,14% hasta el miércoles), lo que marcó una importantepara el"Haydedel exteriory deen el mercado cambiario.después delque regaló ely que dejó expresado en su último comunicado", reseñó el jefe de una mesa de dinero de una entidad privada.Sus dichos tienen que ver con eldado por el: los funcionarios dejaron bien en claro que, ya que la inflación se mantiene alta (y genera preocupación).Elestas palabras como uny una reedición de la devaluación administrada.Además, Federico Sturzenegger "avisó" que en caso de que el-más allá de que espera que ocurra-,si tiene que tomar la decisión de unaDe cara a los, "el nivel relativamente elevado del tipo de cambio real y la propia acción del BCRA llevan a", aseguró el funcionario.En otro orden, el titular del BCRA dejó en claro queque tenga a su alcance paraSturzenegger se muestra convencido de que va por buen camino con su plan para domar a los precios. Y, más allá de que el índice sigue en niveles elevados, entiende que esto es producto del la suba de tarifas.Asegura que cuando concluya este proceso, el ritmo inflacionario bajará para comenzar a recorrer el sendero trazado. Pero, de no ocurrir, advierte que el"estará".Para el jefe de una mesa de dinero, sus palabras parecen "las recomendaciones de un banco de inversión".Para los, en tanto, no hay segunda lectura: elpara que la apuesta por lasvuelva a ser un"El, y de manera muy explícita, que elen los próximos meses. Es toda unapara que aparezca lade divisas de los exportadores y para aquellos que quieran", afirman desde ACM.Para esta consultora, habrá que ver si los dichos de Sturzenegger son lo suficientemente convincentes como para que tanto el sector rural como los inversores vuelvan a apostar por los activos en moneda local.Esto, luego de que muchos se vieran afectados por la fuerte (e imprevista) alza del billete verde que tuvo lugar entre noviembre y marzo.Por lo pronto, laque hoy día se escucha en las oficinas de la City esesta "". Es decir, que seen los niveles actuales y que, a su vez, elcon un fuerte repunte.En relación con la primera variable (), algunos creen que eldemasiado, aun si la inflación empezase a mermar a partir de mayo o junio.En el caso de la segunda variable (), hay cierto consenso en que la, muy lejos de lo observado desde mediados de diciembre.En Banco Mariva creen que elestádentro de un rango estrecho.Esto, para ir equilibrando las presiones políticas vinculadas con, por un lado, y con, por otro.Lasque encuentrapara "toquetear" el actual nivel del dólar y de la tasa tienen su: son unEsta operatoria, caída en desgracia a finales del año pasado, venía de ser muy festejada por los inversores, tanto locales como extranjeros.El resultado della reinversión encon creces a la suba del, que fue del(la mitad de ese repunte ocurrió en las últimas dos semanas).La"dólar-peso-dólar". Venía siendo del 16,7% hasta el 12 de diciembre, pero el alza abrupta de la divisa le restó varios puntos.Durante todo el 2017 fue la. Dejó importantes ganancias si bien. Entre los más recordados:: la crisis política en Brasil, que afectó el tipo de cambio en Argentina , llevó a que la triangulación quedara en: los que apostaron por la tasa en pesos terminaron con un(por la devaluación previa a las PASO): la apuesta por los activos en moneda local también quedó corta frente a la suba del billete verde. Así, la: la divisa estadounidense acumuló un alza de 34,5 centavos respecto del mes previo. Esaa los inversores en LebacComo contrapartida, los "carry traders" lograronen dólares entre principios de. En ese entonces, la bicicleta funcionó a máxima velocidad y les regaló cerca de unLuego de ese auge, lashasta un ritmo de entre, excepto en los períodos descriptos.¿En qué momento del año tendrían que haber comprado Lebac y cuándo les hubiera convenido salir para maximizar la rentabilidad Aquellos inversores quehasta mediados de(es decir, hasta antes de la crisis brasileña), se alzaron con un beneficio de casiPocos creen que vuelva a darse un rinde como ese. De hecho, está por verse cómo será el recorrido del tipo de cambio y el rumbo de las tasas . Lo que sí se sabe es que después del castigo de comienzo de año, losseránpor muchosEn particular, por los que tienen cintura para "entrar y salir" con rapidez de activos con alta dosis de incertidumbre.