Debutó Spotify en Wall Street: la plataforma que todavía pierde plata vale casi lo mismo que YPF y Tenaris juntas

04-04-2018 Comenzó ayer a cotizar a un precio de cierre de u$s149 por acción. De esta manera, el valor de mercado es de u$s26.500 millones, un monto que pasado a pesos prácticamente iguala a la sumatoria de las dos compañías más importantes de la Argentina y supera a Twitter

Finalmente la plataforma para escuchar música más conocida del mercado como Spotify hizo su debut en el mercado estadounidense. Realizó su IPO (oferta pública inicial de acciones, por sus siglas en inglés) a u$s149 por papel. De esta manera, la compañía terminó con un valor de mercado de u$s26.541 millones. ¿Es mucho o poco?

Para comparar, por ejemplo, Spotify vale u$s6.000 millones más que Twitter. Pero observando el tamaño que tiene esta empresas contra algunas "gigantes" del mercado argentino, se encuentra que vale más que los principales cinco bancos que cotizan en el Merval, y prácticamente iguala a la sumatoria de Tenarias e YPF juntas.

-pasado a pesos (utilizando el tipo de cambio mayorista) Spotify vale $535.597 millones

-esto es levemente inferior a los $567.900 millones que, en conjunto, suman la empresa de Paolo Roca y la petrolera local

-pero supera a los $506.220 millones que ostentan Grupo Financiero Galicia, Francés, Banco Macro, Supervielle e Hipotecario combinados

Lo curioso es que, incluso, la plataforma pierde plata y sus máximos referentes dicen que no equilibrarán demasiado pronto ese barco. Sucede que la empresa sueca con base en Londres gasta mucho más en pagos a los artistas que lo que recauda vía publicidad y el pago por el servicio "premium".

Actualmente, según datos de la compañía que ofrece más de 30 millones de canciones, tiene 159 millones de usuarios de los cuales más de 71 millones pagan una suscripción.

Y según la compañía, desde su lanzamiento, ya pagó casi u$s10.000 millones a músicos y discofráficas por ofrecer su música en la plataforma de streaming.

Se estima que alrededor del 79% de sus gastos provienen precisamente de las regalías que tiene que abonar, lo que la convierte en un "gasto poco flexible". La única alternativa es que cada vez más usuarios contraten el paquete pago y que la publicidad crezca en forma exponencial.

Así las cosas, el año pasado Spotify mostró una pérdida operativa por u$s378 millones; y desde que comenzó a funcionar acumula un rojo de u$s3.000 millones.

¿Cómo le fue a las empresas argentinas en año pasado? Por ejemplo YPF tuvo una utilidad neta de $12.700 millones (algo así como u$s630 millones) mientras que Tenaris ganó u$s545 millones durante el 2017.

Con respecto a los bancos, volvieron a mostrar grandes utilidades también el año pasado cuando consolidaron las perspectivas que tiene sector ya hace años.

Pero los inversores ponderan otras cosas al momento de comprar acciones de una compañía y, evidentemente, pagaron por el "futuro" de esta tecnológica que empieza a hacer sus primeros pasos en el mundo bursátil.

Para que no queden dudas de que comprar Spotify no estará exento de riesgos, Daniel Ek -el CEO de la firma- vaticinó "altibajos" para su compañía días previos a la salida a bolsa. El que avisa no traiciona.

Pero la incursión en los mercados le dejó a Ek y Martin Lorentzon (el co fundador) nada menos que u$s2.400 millones y u$s3.400 millones respectivamente por sus participaciones accionarias en Spotify, según el índice de billonarios de la agencia Bloomberg. Nada mal para una compañía que todavía pierde plata.