Incertidumbre entre abogados, contadores y otros profesionales por la obligación de cobrar con tarjeta

Impuestos

04-04-2018 Para el presidente del Colegio de Abogados de CABA no se puede equiparar a profesionales con comerciantes

Dos días después de que comenzara a regir la obligatoriedad para comercios y monotributistas de contar con medios electrónicos de pago, una relevamiento de La Nación arrojó que losno saben si están alcanzados por la disposición, losdesconocen qué opción les conviene si adoptan alguno de los sistemas y losse oponen a contratar el servicio. Según el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba),, están recibiendo muchas consultas de los colegiados, pero aún no tienen una respuesta de la AFIP . "con ellos desde los primeros días de febrero y aún no tenemos una versión definitiva", afirmó. Otros profesionales y colegios tienen una mirada concreta sobre el tema. Es el caso del de Ciencias Económicas (Cpcecaba). Según la interpretación que hace el vicepresidente de la entidad,, el servicio que dan "" y por lo tanto no debería estar alcanzado por la medida. "Cuando salió la norma (ley 27.253) hablé con autoridades de la AFIP y les dije que no era para todos. Luego, sacaron la circular del 28 de abril de 2017 y se aclaró que se trata de la venta de productos y servicios a consumidores finales. El servicio de los profesionales en Ciencias Económicas no es un. No es un negocio en el que se vende algo y el que lo compra lo consume. No son servicios de carácter masivo, es un servicio personal", aseguró y dijo que la aplicación para ellos "no corresponde".Otros que acompañaron la opinión de los contadores fueron los representantes del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Según su presidente, Claudio Caputo, si bien apoyan "toda medida que fomente la, tampoco se le puede trasladar a la sociedad los costos" del blanqueamiento. "El escribano tiene unay es un agente de retención de impuestos . Trasladar esas cargas al bruto de una transacción sería un error. No se le podría trasladar el costo bruto de esa transacción porque no representaría el acto en sí mismo", sostuvo. Y señaló que "hay que encontrar mecanismos que faciliten la operatoria". "El notariado aceptay eso es un claro ejemplo de contribuir a la transparencia de la economía. También se están trabajando convenios con instituciones financieras para bancarizar la mayor cantidad de operaciones y de obligaciones del escribano", completó Caputo. Por último, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF),, coincidió en que "el profesional no es un prestador deno es un comerciante". "Me parece que está hecho paracon una facturación importante, no me suena que sea lógico para el pequeño profesional de cualquier carrera, que hace operaciones pequeñas. Haberlo generalizado es, cuanto menos, apresurado", afirmó y aclaró que primero van a pedirle al Gobierno que haga la excepción y, si no la hace, irán por la vía judicial.