La increíble confesión de Zuckerberg sobre quienes no tienen cuenta en Facebook

12-04-2018 Durante el interrogatorio en el Congreso, el CEO de Facebook reveló que en la red social investigan hasta a aquellos que no la utilizan

El fundador y CEO de Facebook,en el Parlamento estadounidense cuandoque recolectan datos de las personas que inclusoen la red social. En medio de las polémicas, el emprendedor contó que la empresa , que rastrean la información de aquellos que no tienen la app y que consiguen información de igual manera. Según aclaró, la empresa lo hace por“En general, recopilamos datos de personas quepor razones de seguridad”, respondió el ejecutivo de 33 años al legislador demócrata. “Para evitar que las personas restrinjan la información pública […] necesitamos saber cuándo alguien intenta acceder a nuestros servicios en repetidas ocasiones”, añadió. Además, el empresario explicó que mediante el uso de cookies se “puede” y conocer aún más sobre aquellos que. De esta forma, y como reveló un ex ejecutivo de Facebook, se utiliza la información paraque naveguen de acuerdo con sus gustos. Desde la fundación de Facebook en 2004, esta es sin dudasTodo comenzó cuando se dio a conocer el escándalo con, una empresa asociada a Facebook, que, se supo,en Estados Unidos para influir las elecciones presidenciales. Algunos grupos de inversión yaporque creen que sude la empresa . No es la primera vez que se lo piden. Habrá que ver si es así o si