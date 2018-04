Cómo quedarán las nuevas tarifas de gas en el segundo trimestre

Economía

20-04-2018 Ante el pedido del radicalismo, la oposición y los cacerolazos, el Gobierno modificó las alternativas de pago, aunque el aumento seguirá vigente

Tras ely el propio radicalismo que integra la alianza Cambiemos, además de los ruidazos de este miércoles por los aumentos de tarifas en los servicios públicos, el Gobierno se reunió con representantes del oficialismo en el parlamento y decidió una serie de modificaciones para el, aunque el aumento seguirá vigente. El aumento promedio del gas a partir delserá del 32%, pero con la salvedad que en las facturas de losde mayor consumo , mayo-junio y julio-agosto, se podrá abonar el aumento en. Esto significa que "todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que corresponde a los meses de mayor consumo ", según explicó el diputado radical Mario Negri, que participó de la reunión en Casa Rosada con el Presidente Maurico Macri , el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Energía Juan José Aranguren. "Las cuotas seen lo tres bimestres de menor consumo , el último bimestre de 2018 y los primeros de 2019. Esto espara el consumidor", agregó.Con respecto a los, seguirán siendo los mismos que figuran en la página oficial de Metrogras desde el 1 de diciembre de 2017: dependiendo de la categoría de residencia, los aumentos no podrán ser mayores al 300, 350 y 400% con respecto a la factura del mismo bimestre del año pasado. Además, para quienes tenganque en un principio pagaban los costos de transporte y distribución pero luego comenzaron a pagar también por el consumo , se suspenderá desde el 1 de mayo las restricciones para aquellas provincias que acepten compartir los gastos. Desde el Ministerio de Energía se propondrán revisar los criterios de aplicación de multas ante los incumplimientos para garantizar su. Para el jefe del bloque de Cambiemos en Diputados,, que también estuvo en la reunión, las modificaciones atacan "la estacionalidad, que los aumentos no sean en los meses de más consumo . No es una marcha atrás, es un recalculando, por supuesto. En los meses de invierno, donde el consumo es mayor,las facturas". Por su parte, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo aseguró que "no van a haber más aumentos en el año, el sendero ya está trazado en las".