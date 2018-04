El Ministerio de Trabajo, Carrefour y Comercio confirman que el acuerdo por el PPC está vigente

Economía

24-04-2018 Se trata del Proceso Preventivo de Crisis solicitado por la cadena de supermercados y firmado el viernes. Las dudas surgen tras protesta del fin de semana

El Ministerio de Trabajo, Carrefour y el sindicato de Comercio que lidera Armando Cavalieri ratificaron la vigencia del acuerdo firmado el viernes pasado en el marco del Proceso Preventivo de Crisis (PPC) solicitado por la cadena de supermercados.

La noticia se conoce luego de que circulara que el mismo perdía fuerza por la resistencia de los trabajadores de la empresa, publicó ámbito.com.

Las dudas surgieron luego que una facción interna del gremio de empleados de comercio de la ciudad de Buenos Aires expresó su disconformidad con el pacto y organizaron durante el fin de semana algunas protestas en tiendas de la marca azul y roja.

Esos reclamos los encabezaron Ramón Muerza y Mario Amado, dos dirigentes que buscan destronar a Cavalieri de la conducción nacional del sindicato.

Amado, delegado del Carrefour de Warnes, fue uno de los impulsores de que después de la firma del acuerdo se realizase retención de tareas y movilizaciones en distintos locales de la multinacional, hasta que el ministerio a cargo de Jorge Triaca dictó una conciliación obligatoria por 15 días.

Sin embargo, según publica ámbito.com, esa medida no alcanza a lo resuelto en el PPC y que solo rige para la Capital Federal, donde ocurrieron las medidas y donde Muerza y Amado tienen base gremial.

Muerza es secretario de Organización del SEC porteño y Amado ocupa la subsecretaría de Asuntos Internacionales en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

Desde la cartera laboral confirmaron la información. "Algunos dijeron que por ese conflicto estaba suspendido, pero no es así. El acuerdo fue presentado por las partes en el Ministerio y está pendiente de homologación. No está suspendido ni mucho menos", sostuvieron fuentes oficiales.

Lo mismo sostuvieron desde la compañía francesa.

En tanto, el secretario gremial del SEC de Capital, Oscar Tedesco, alfil de Cavalieri, cuestionó duramente a los dos gremialistas díscolos y dijo que “la conciliación fue respecto a los paros en Capital y no al acuerdo", señaló Tedesco.

"A partir de fin de mes se les cae la mentira que están diciendo porque no habrá despidos, son retiros voluntarios al 150%; no habrá cierre de fuentes de trabajo, cerrarán solo los locales alquilado que no pueden renovar contratos y esos trabajadores serán reubicados, y no habrá rebajas salariales. Se les acaba el libreto. Es una cuestión meramente electoral", remarcó el gremialista.

El PPC se abrió la primera semana de abril y luego de unas duras negociaciones se arribó a un acuerdo el viernes último.

Los papeles los firmaron Triaca, Cavalieri y el CEO de Carrefour en el país, el francés Remi Beitiéh, en la quinta de Olivos, con la bendición de Mauricio Macri.

Ahora, ante las dudas, las tres partes del conflicto confirmaron que el texto está vigente y que solo resta su homologación.