Una familia tipo necesitó más de $17.800 en marzo para superar la línea de pobreza

25-04-2018 El costo de la Canasta Básica Total medida por el INDEC, que incluye alimentos, indumentaria y servicios, tuvo un incremento de 1,9% durante marzo

En un contexto de fuerte discusión política por unque no cede y la aplicación de los llamados "" en los servicios públicos, los datos del INDEC revelan que durante marzo eltuvo un incremento significativo, del 1,9% para la(CBT).La CBT representa la cantidad indispensable depara, y una familia tipo -una pareja con dos niños- en el Gran Buenos Aires necesitó durante marzo contar con unpara cubrir su costo. El informe oficial, emitido este miércoles, señaló además que en marzo la(CBA), que abarca la cantidad mínima de comida para no caer por debajo de la, avanzó 1,5% con respecto a febrero. "Lade la CBA y de la CBT resultó del 22,3% y 26,8% respectivamente", aclaró el organismo que conduce Jorge Todesca. El hogar "tipo" del INDEC , compuesto por un varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de seis años y una hija de ocho años; debió contar con. Para una familia de, el costo de la CBT fue deEse hogar constituido por un matrimonio y tres hijos de cinco, tres y un año tuvo que percibir unpara no ser considerado indigente. En tanto, un, debió tener un ingreso mensual depara no caer en la indigencia, mientras que tuvo que percibirpara evitar ser pobre. De manera análoga, el último reporte publicado por el Gobierno de la, una familia tipo propietaria de una vivienda porteña necesitó en marzo. El informe difundido por la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) de la Ciudad, el mes pasado un hogar compuesto por una pareja y sus hijos, que no alquila, precisópara poder acceder a lay no ser considerada indigente. El INDEC informó a fines de marzo que la, lo que significó una caída de 4,6% respecto de un año atrás, lo que, según el gobierno, implica que 1.900.000 personas dejaron de estar en esa situación.