10-05-2018 El presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (CUCICBA) afirmó que la situación actual del sector por la suba del dólar es un "torbellino". Pero señaló que la situación va a pasar y que hay un récord en proyectos para la construcción en Capital

Losestán al tope entre las "víctimas" de la bruscade las últimas semanas y en algunos casos tuvieron quepara que la operación no se caiga. Así lo reveló el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CUCICBA), Armando Pepe, quiena la situación actual del inmobiliario como un "" y pidió un poco de "", ya que cree que la. "No hay nada que no haya aumentado. Los que tenían créditos UVA otorgados, propiedad ya seleccionada, escribanía designada por el banco y fecha para escrituración, se encuentran con que lesla operación", indicó Pepe, quien agregó que completan la suma con dinero aportado por "FAMA", en alusión a familiares y amigos. De acuerdo con el empresario inmobiliario, quienes iban auna propiedad deun crédito pory ponían. Por lo tanto, el banco les otorgaba unos $. "Hoy, con esa platapara alcanzar el valor de la propiedad. Actualmente necesita, pero el banco no hace nada. Solo le da", se quejó Pepe, quien afirmó que quienespropiedades eran porqueen dólares ahorrado.Con respecto a quienes ya hicieron una, afirmó que deben pedir "que seen el caso de que se caiga porpara escriturar". "Es una cuestión moral. Si nos atenemos estrictamente a la ley,. Pero", destacó el presidente de CUCICBA. Además, aseguró que hay gente que estápara llegar a los nuevos valores, pero agregó que "ahora,, los créditos personales son también". Finalmente, Pepe aseguró que enen todo el país y señaló que, según el CPAU (Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo), "el año pasado en la Ciudad sede nuevas obras de mayores de 1.000 metros". "Eso significa, como para tener una dimensión. Este año, en el primer cuatrimestre, se aprobaron 380 mil metros cuadrados de nuevas obras. Muestra que los desaporque el crédito ha sido un gran apalancamiento. Algunos bancos además ya dan créditos a los desarrolladores para construir", concluyó el empresario en una entrevista con Ámbito.com.