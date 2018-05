El Gobierno anunciará nuevas facilidades de pago y una mayor simplificación burocrática para Pymes

Impuestos

17-05-2018 Este viernes al mediodía el Gobierno nacional anunciará nuevas facilidades de pago y una mayor simplificación burocrática para Pymes

Unidades móviles en empresas

Este viernes al mediodía el Gobierno nacional anunciaráy una mayor simplificación burocrática para Pymes. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el titular de la AFIP , Leandro Cuccioli, anunciaránmedidas dey simplificación burocrática para empresas, con foco en las Pymes.En paralelo, la AFIP comenzó a ofrecerles a los contribuyentes la posibilidad deen su lugar de trabajo. En particular, a través de, pueden gestionar la Clave Fiscal, Alta, Blanqueo , Registro de Datos Biométricos e información sobre distintos trámites que deban efectuar sus empleados ante el organismo tributario.El único requisito que tienen quepara solicitar este servicio es contar con más de 150 empleados; el pedido debe efectuarse mediante la página web institucional www. afip .gob.ar , dependencias, espacios móviles de atención; o bien ingresando al link: https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/ema/default.aspx El servicio se presta a, organismos gubernamentales y no gubernamentales con la presencia de Centros Itinerantes o de Unidades Móviles. Una vez que se efectúa la solicitud, los agentes de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente se contactarán para coordinar la concurrencia a los lugares donde desarrollan las, así como también los días y horarios en que se efectuará la asistencia. La AFIP ya prestó este servicio ende la Ciudad de Buenos Aires, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Correo Argentino, Enacom, Feria del Empleo Joven 2018, Ferinoa, Ferrum, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Mimo & Co, Ministerio de Hacienda, Policía Federal, Escuela Federal de Suboficiales y Agentes, Sapore Di Pane, Teléfonica de Argentina y VW Argentina, entre otros.