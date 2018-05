Según la UIA, "es imposible que la suba del dólar no impacte en los precios"

Economía

17-05-2018 Daniel Funes De Rioja, vicepresidente de la entidad, afirmó que el nivel de aumento dependerá de "la estructura de costos de cada empresa"

Te puede interesar Dólar caliente: se intensifica compra de particulares y los bancos se abastecen de billetes

El vicepresidente segundo de la Unión Industrial Argentina ( UIA ),, se refirió a la posibilidad de que laimpacte en losal afirmar que "es", especialmente en los combustibles . "Impacto hay. Hay impacto de, de, de aumentos. Y obviamente, no hay nada que no tenga", explicó Funes De Rioja. "Elo else produce acá pero tienen. El grado dedepende de la. Es imposible pensar que no haya impacto", completó.El directivo remarcó que los aumentos, a la vez que indicó que influirá "la", ya que "no hay un, es más bien". Con respecto a la actualización de los salarios pro el efecto inflacionario, Funes de Rioja señaló que las"se hacenpara darle la tranquilidad a todos de que si hay, se van a". "En el sector alimenticio nos importa el poder. Acá no hay una cuestión de 'ahora firmé y se acabó'", destacó el dirigente empresario, quien pidió "" para no ir "hacia una profecía autocumplida".