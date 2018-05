Quintana: "No fui un presidente sustituto ni soy el causante de todos los males"

Economía

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, aseguró este miércoles que la Argentina "no recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para cumplir una receta", y consideró que la ayuda de ese organismo será "como un puente" para "alcanzar el equilibrio fiscal", al exponer durante el 35° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

"Esta vez no estamos yendo al FMI a cumplir una receta, sino que refrendaremos un plan sustentable que nos permita alcanzar el equilibrio fiscal. La ayuda que nos darán será como un puente que nos permita lograr esa meta. Estamos por cruzar un río para llegar a una posición sólida", señaló Quintana, en este encuentro empresarial realizado en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

En cuanto a la actualidad del equipo económico, el funcionario observó que el presidente Mauricio Macri decidió "enfrentar los nuevos desafíos de la transformación" con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el rol de la "coordinación", pero aclaró que "nadie perdió poder" dentro del elenco gubernamental.

"El ministro (Nicolás) Dujovne asumió el trabajo de la coordinación en un momento crucial de la transformación, por decisión del presidente Macri. No siento que haya perdido poder, porque vine a este Gobierno con la decisión de aportar mi grano de arena. Nunca fui un jefe de Estado sustituto ni ahora el causante de todos los males", remarcó.

El número dos del área que encabeza Marcos Peña evaluó de forma positiva la manera en la cual se buscaron las soluciones ante la corrida cambiaria que se produjo en los últimos días, y sostuvo que la Argentina "debe lograr la reducción de un déficit que la deja expuesta a los mercados internacionales".

"No podemos ser triunfalistas, ni negacionistas o vivir con miedo después de lo que pasamos en los últimos días. Creemos que en función de lo que sucedió en otros mercados emergentes como son Brasil y Turquía se tomaron las decisiones correctas como la de pedir la ayuda del FMI", fundamentó Quintana.

Y en ese sentido, agregó: "El problema que tiene la Argentina es que es vulnerable a los mercados internacionales por su déficit fiscal. El Estado no puede gastar más de lo que tiene. En estos años debemos lograr el equilibrio fiscal como en 1983 lo hicimos con la consolidación de la democracia".

Ante un auditorio compuesto por empresarios, financistas y banqueros, Quintana se refirió además a la controversia generada por su participación accionaria en la firma Farmacity, que actualmente reclama en la Justicia una autorización para desarrollar sus actividades en la provincia de Buenos Aires.

El vicejefe de Gabinete aseguró que "no posee una posición dominante" en Farmacity, y se mostró dispuesto a "desprenderse" de sus acciones en esa empresa, que fue objeto de un informe periodístico difundido el domingo pasado por Canal 13.

"Me incorporé a la política con el compromiso de cumplir dos mandamientos: no mentir y no robar. Esto es una demanda de la sociedad y siento que no podemos joder con esto. Lo digo con este énfasis porque la sociedad no admite más frustraciones con este tema. No influí en cuestiones de la empresa (Farmacity) ni tomé decisiones. Voy a vender todas mis acciones", aseveró.

Por último, se refirió a los incrementos de precios que se registraron como consecuencia de la devaluación del peso, y consideró que "la clave" para no encarecer el costo de vida de la población "es generar en la Argentina una economía competitiva".

"No podemos salir a controlar los precios como lo hacía (el ex secretario de comercio, Guillermo) Moreno, pero sin una economía competitiva, los beneficios no llegan a la gente. Tenemos que lograr que haya sectores cartelizados que aumenten todo cuando salta el dólar. Tenemos que luchar para que los beneficios del mercado lleguen a todo el mundo", puntualizó.