"Se vienen tiempos de confrontación", dijo el titular del gremio de estatales

24-05-2018 "La queja permanente de la gente es que no le alcanza para llegar a fin de mes", señaló el líder de UPCN, Andrés Rodríguez. Macri planea ofrecerles una suba salarial del 12% sin claúsula de revisión a los empleados públicos, tres puntos por debajo de la meta de inflación oficial

El secretario general de, Andrés Rodríguez, advirtió que "el movimiento sindicaly que "la queja permanente de la gente es que no le alcanza para llegar a fin de mes". Además, naunque sostuvo que la CGT tiene "la responsabilidad de no intentar tirar de la cuerda para que la cuerda se parta". "Indudablemente nos da la sensación desde el campo sindical que se aproximan tiempos de confrontación. El trabajador está siendo realmente muy castigado, lo vemos todos los días en las grandes ciudades, en el conurbano bonaerense y en todos lados la queja permanente de la gente es que no le alcanza para llegar a fin de mes. Hay morosidad por ejemplo en las expensas de departamentos, hay morosidad en los pagos de algunas tarifas", señaló Rodríguez en declaraciones al diario El Tribuno de Jujuy.El gremialista advirtió que "es probable que el movimiento sindical tenga que plantear un plan de lucha para por lo menos intentar, en lo posible, salvaguardar a quienes representa". Las declaraciones en el diario El Tribuno de Jujuy se dan en el mismo momento en que se conoció que el gobierno de Mauricioofrecer un aen las negociaciones paritarias con los estatales. De esta manera, buscaráal plan de. La propuesta oficial sería tres puntos por debajo de la meta de inflación anual que presentó la propia Casa Rosada y casi la mitad de lo que proyectan las consultoras privadas. "Si bien es cierto que nosotrosy protegemos la institucionalidad, lo que es clave, también tiene que ver unahacia laque vive la gente. Nos parece que esto es un faltante grave del Gobierno nacional", dijo. De todos modos señaló: "Apelamos a que siempre haya una instancia depor la, lo que sería mucho más provechoso. Pero si no hay respuestas indudablemente las salidas tendrán que ser otras".