Tecnología

27-05-2018 El ejecutivo renunció hace 5 años a la red social cuando reportó que desarrolladores externos podían acceder fácilmente a la información de los usuarios

Sandyfue director de operaciones de Facebook hasta, cuandocuando reportó a sus superiores que losexternos podríancon relativa facilidad a losde los usuarios. Tal fue suque escribió un artículo para elen 2016 sobre el tema ysobre la red social. Finalmente, hace unos meses, el escándalo demostró que tenía razón. "Empecé adespués de lassobre la manera en que Facebook y otrasy elque tenían en esas elecciones", señaló el experto, quien agregó: "Me volví muchodespués de que se revelase en septiembre de 2017 que lade Investigación de Internet habíauna gran cantidad deque habían llegado a más de. durante las elecciones".Parakilas reconoció a El País que terceros no sólo pueden saber más sobre los gustos de consumo de los usuarios, sino que puedende que hagan algo que quizás no quieran hacer. "Quizás puedan", adviertió el ejecutivo, quien se desempeña actualmente como director de producto en Uber. "Realmenteen las que todo esto está sucediendo", afirmó sobre su salida de Facebook , a la vez que comentó: "Mi esperanza es que podamosy mejorar la tecnología y, en algún momento, volver a crear". Finalmente, Parakilas brindó un consejo: "Si quierescon cierta gente, probablemente sea mejor que lo hagas solo con esas personas de una".