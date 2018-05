Tras la devaluación, consultoras recalculan proyecciones 2018: inflación de hasta 28,2% y dólar a $28,50

Finanzas

31-05-2018 La suba del dólar cambió elevó las estimaciones de ahora y hasta fines de año, tomando en cuenta la mayor tasa de interés, el ajuste y el acuerdo con FMI

La corrida cambiaria que se vivió desde fines de abril se convirtió en un hecho bisagra para el gobierno de Mauricio Macri. La disparada del dólar con el consecuente efecto devaluatorio y la determinación del mercado de bajarle el pulgar al gradualismo socavaron la confianza y patearon el tablero de las expectativas sobre las principales variables económicas.

En ese sentido, consultoras privadas se hicieron eco de los cambios en la economía y recalcularon sus proyecciones para 2018 con una inflación de hasta 28,2% y un dólar alcanzando los $28,50.

Según los nuevos cálculos de Orlando J. Ferreres, cuya dirección está a cargo de Fausto Spotorno, la inflación de diciembre 2017 a diciembre 2018 pasó de 21% a 25% mientras que la cotización del dólar finalizará el año cerca de los $28,50.

En tanto, estimó que el crecimiento rondará el 1,5% anual cuando antes de la corrida lo estimaban en 2,3%. Asimismo, proyectó que el consumo será de 1,9% (antes de la devaluación era de 2,5%).

Con respecto al déficit primario, la expectativa que antes era de -2,9%, pasó a -2,5%, por debajo del -2,7% que anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

En este punto, cabe recordar que el funcionario informó el 4 de mayo los cambios en las metas fiscales y redobló la apuesta para reducir el déficit al corregir la estimación de -2,7% del PBI desde los -3,2% previstos hasta ese momento. Reducción que, según aseguró, significará un ahorro de u$s 3.200 millones.

Por otra parte, desde Eco Go estimaron un tipo de cambio a $27,30 (contra $22,40 previo); una inflación de 28,2% (versus 21,8% anterior); un crecimiento económico de 0,9% (previo era de 2,2%) y un consumo del 1%.

"La macroeconomía está navegando hacia un tipo de cambio real más alto porque el mercado le bajó el pulgar al gradualismo tal como venía funcionando. En ese proceso, se ajusta hacia un tipo de cambio real más elevado y el recálculo de las proyecciones apunta a un menor crecimiento económico, mayor inflación, más tasa de interés y un tipo de cambio más alto", afirmó Federico Furiase, director de Eco Go.

Con relación al crecimiento señaló: "Lo que está implícito en nuestro escenario para 2018 es que la economía cae por la sequía, la corrección tarifaria, el antídoto de la tasa que te restringe el canal del crédito y por la suba del dólar".

Y agregó que "una vez que el mercado te baja el pulgar y le fuiste a tocar la puerta al FMI, tenés que acelerar el ajuste fiscal, algo que le quita oxígeno a la recuperación de corto plazo".

Según Ecolatina, el dólar terminará 2018 a $26,75 (vs. $ 22,50), la proyección de inflación es de 26,4% (vs. 22,5%), el crecimiento alcanzará el 1,6% (vs. 1,8%) y el déficit primario estará alineado con la meta oficial de -2,7% (se mantiene).

Las proyecciones de ABECEB son las siguientes: dólar a $26,75 (vs. $ 23,80); inflación del 27% (vs. $24,7%); consumo 1,3% (vs. 2%); crecimiento de 1,7% (vs. 2,2%) y mantuvo el déficit primario, también en línea con la meta del Gobierno, -2,7%.

Por último, según Ambito, la consultora C&T Asesores modificó sus estimaciones de la siguiente manera: dólar a $26 (vs. $ 22,50); inflación de 26% (antes 20%); crecimiento 1,5% (vs. 2%) y déficit primario -2,5% (vs.3%).