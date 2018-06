Trabajadores de la AFIP en alerta ante un posible “reordenamiento salarial”

Impuestos

Los trabajadores de la AFIP nucleados en la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos declararon el “” fruto del posible “” que el Poder Ejecutivo Nacional plantea imponer en los organismos descentralizados. Desde el gremio informaron que la AFIP “cuenta con, y desde el año 2017 el organismo se autofinancia” y advirtieron que en lo que va de 2018 las metas de recaudación se han superado, por lo que el presupuesto no requiere recorte alguno.El titular del sindicato, Guillermo Imbrogno, destacó que “losgeneramos el 95% de la recaudación del Gobierno Nacional y no puede pasarse por alto que el crecimiento constante de los ingresos tributarios ha sido producto del profesionalismo con el que nos hemos desempeñado a lo largo de los años”. Por otra parte, Imbrogno indicó que “es falso que elsea $100 mil de bolsillo tal como lo publicaron diversos medios de comunicación” y aseguró que “va a contramano de cualquier intento dey de disminuir el déficit fiscal, salvo que la intención sea justamente el debilitamiento del ente recaudador y no controlar a los evasores”. El gremio expresó su preocupación ante la posibilidad de que la AFIP se transforme en uny no tributario cuya tarea es recaudar impuestos y fiscalizar.