El día que Macri dijo que Precios Cuidados "no iba a hacer falta"

Politica

05-06-2018 Durante la campaña, a finales de 2015, el Presidente tenía otra visión sobre el plan que acaba de incluir 100 nuevos productos de la canasta básica

Hace tres años, antes de ser electo como presidente, Mauricio Macri tenía una visión negativa sobre Precios Cuidados, un acuerdo generado por el gobierno de Cristina Kirchner y las empresas del sector alimenticio para ofrecer productos de la canasta básica con importes bajos y así mitigar los efectos de la inflación.

En plena campaña, Macri había afirmado sobre este programa: "No van a hacer falta, porque vamos a bajar la inflación. Eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y una muestra que no alcanza a la mayoría de la gente".

"Yo quiero que los argentinos puedan ir al supermercado, en la primera semana, en la segunda semana, en la cuarta semana, el quinto mes y los precios sean los mismos, como les pasa a los uruguayos, a los chilenos, a los paraguayos, que tienen economías estables y no tienen inflación", remarcó.

Pero no fue el único dirigente del Cambiemos que se había pronunciado en esa dirección. María Eugenia Vidal, antes de ser gobernadora bonaerense, señaló: "Todo eso de los Precios Cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política".

Te puede interesar Hay preocupación en Cambiemos por desplome de la imagen positiva de María Eugenia Vidal

No obstante, el Gobierno anunció el lunes una nueva fase de Precios Cuidados, con la incorporación de 100 productos de la canasta básica, que estarán disponibles en 2.250 supermercados de todo el país hasta el 6 de septiembre.

"La ampliación de Precios Cuidados asegura una canasta de 491 productos a precios convenientes que se mantendrán sin cambios por los próximos tres meses", destacó señaló el Ministerio de Producción, dirigido por Francisco Cabrera, en un comunicado.

Esta ampliación en la cantidad de alimentos complementa el listado anunciado a principios de mayo. Dentro del listado de nuevos productos se incorporan panificados como galletitas, budines, magdalenas, crackers, bizcochos, pan lactal y de salvado, premezclas para pizzas, harina.

Además, se agregan más opciones de mate cocido, té, café, queso blanco untable, leche, pollo trozado y en medallones, polenta, puré de tomate y conservas, entre otros productos.