Luis Caputo al BCRA: Macri pone sobre la mesa su última carta para recuperar la confianza del mercado

15-06-2018 La apuesta presidencial es que se estabilice el dólar y los bonos con el funcionario mejor visto por los inversores. Pero si bien la reacción inicial podría ser positiva, el mercado seguirá cauto y con tensión. Será clave el armado del nuevo directorio del Central que acompañe al ex Finanzas

Maurico Macri escuchó al mercado y actuó en consecuencia. Federico Sturzenegger sufría de una desconfianza letal dentro del mundo inversor. Sus erráticas intervenciones en el mercado de cambios, que enfurecían al Palacio de Hacienda y a Jefatura de Gabinete, el incumplimiento de las metas de inflación que el mismo BCRA se había impuesto, y el recelo de parte no menor del Gobierno terminó por inclinar la balanza. En palabras del mismo ex titular del Central en la carta de renuncia al Presidente, su credibilidad se deterioró notablemente.



La respuesta de Macri fue precisamente colocar al hombre más respetado por el mercado financiero, con el fin de que el Central recupere la confianza perdida.

Luis "Toto" Caputo no es un banquero central. Nunca lo fue. El ex Deutsche Bank es cien por ciento un trader. La habilidad del ahora ex titular de Finanzas siempre fue cómo y cuándo vender y comprar activos en el mercado para salir ganando.

"Pokearear" a los inversores que estaban del otro lado del mostrador es lo que mejor sabe hacer. Para el Presidente, Caputo es la última carta para recuperar la confianza perdida.

El ahora titular del Banco Central es un viejo conocido en los mercados internacionales. Últimamente para conseguirle los dólares a Macri para pagar el gradualismo fiscal, y antes que eso para resolver el juicio por la deuda.

Eficiente ministro, Caputo es considerado el "Messi" del equipo económico. Es, además, el primo-hermano del mejor amigo del Presidente, Nicolás Caputo, todos de la elitista Cardenal Newman.

Tras el desplazamiento de Sturzenegger, se cree que el mercado tomará positivamente el ascenso de Caputo. "Al menos detendrá la sangría que estamos viendo en el dólar y los bonos afuera. Pero cualquier cambio en este momento era mejor que dejar lo que estaba", dijo el ejecutivo de una boutique financiero que opera en el exterior.

Se cree en el mercado que el dólar abrirá menos presionado y que habrá un repunte de los bonos. Pero se ganará tiempo, tan solo eso. Faltará y mucho para saber si puede revertir completamente la desconfianza inversora con el país.

Por ejemplo, el jueves hubo un fuerte desplome de los títulos públicos en Nueva York. Se desplomaron hasta 4,60% y se disparó el Credit Default Swap (CDS), o sea el contrato para cubrirse de un incumplimiento de pagos, a 410 puntos.

Lo peor en los bonos pasó por el Bonar 2025, un título en dólares que está bajo legislación argentina. Fue aquél que derrapó 4,66% seguido del Global 2048 (ley Nueva York) con una sangría del 3,68%.

De esta manera, los bonos argentinos pagan tasas que orillan el 9%. El bono a 100 años ya rinde 8,90% y su precio quedó a pasos de perforar los u$s80 por cada lámina de 100.

El riesgo país acompañó obviamente la sangría de la deuda argentina y trepó a 539 unidades, un alza del 6,30% en un sólo día.

¿Cómo piensa Caputo? El ahora número uno del Central fue uno de los que le dijo a Macri que había que pedir plata al FMI. "Hay que tenerle respeto a los mercados", pregona "Toto".

Un ejemplo de esa máxima fue la reacción cuando vio que el clima internacional se estaba complicado para la Argentina: enero consiguió u$s9.000 millones de financiamiento antes de que subieran las tasas en EEUU.

Más acá en el tiempo, hizo una jugada magistral cuando emitió bonos en pesos por el equivalente a u$s3.000 millones en forma casi directa a Templeton. Fue a mediados del mes pasado cuando había una disparada del dólar que Caputo organizó este emisión para mostrar que el país tenía acceso al crédito.

"Conseguir financiamiento en el peor día de los mercados globales es un voto de confianza para el presidente Macri y la economía", dijo Caputo, mostrando que tiene la camiseta bien puesta.

El ex Finanzas es más proclive a tener una visión de mercado. Léase, si el dólar está atrasado hay que dejarlo correr. Y cree que no es conveniente que se atrase.

Claro que eso se pondrá a prueba cuando esté sentado en el directorio y tenga que manejar la abundante mesa de dinero oficial. Pero sabe que al Tesoro le sirve un tipo de cambio competitivo en este nuevo esquema en donde deberá vender los dólares del Fondo para pagar el gasto público.

Será clave con quienes se termine juntando Caputo. Está descontando que se irá gran parte del directorio de Sturzenegger. Obviamente la mesa chica desaparecerá (Lucas Llach, Demian Reidel, Mariano Flores Vidal y Agustín Collazo).

Se especulaba con el reingreso de Vladimir Werning, el ex JP Morgan que quedó afuera en el rearmado de la Jefatura de Gabinete pero que tiene buenos lazos con Quintana y Lopetegui. Otro que suena es Pedro Lacoste, un ex Central que estuvo con Alfonso Prat Gay en Hacienda. Pero la lista también incluiría a otros ex banqueros de inversión, hombres de confianza de Caputo en este barco en medio la tormenta