Cachanosky: “La culpa de esto es de todo el equipo económico”

20-06-2018 El economista consideró que la salida de Federico Sturzenegger del Banco Central "tiene que ver con la búsqueda de un responsable por lo que está pasando”

El economista Roberto Cachanosky dio su punto de vista sobre los cambios en el equipo económico y advirtió que hay un escenario complicado.

“La renuncia de (Federico) Sturzenegger tiene que ver con la búsqueda de un responsable por lo que está pasando. Pero la culpa no es sólo de él, sino que la comparte con todo el equipo económico y el Gobierno en su conjunto”, resaltó el especialista.

Para Cachanosky, lo que hacía el extitular del Banco Central era “manejar la política monetaria de acuerdo al déficit fiscal existente y al endeudamiento en dólares que conseguía Caputo en el exterior”.

Su trabajo, en opinión del economista, fue el de emitir los pesos contra los dólares que llegaban del ministerio de Finanzas, para que después Dujovne pague los sueldos y los gastos.

“Los pesos en el mercado eran absorbidos por las LEBACs, que los sacaba de circulación y eso fue generando la gran bola de nieve del problema de las letras que hay que desactivar”, dijo.

Según el economista, el funcionario saliente “se manejó mal en aceptar entrar en ese juego”, pero la responsabilidad es de todo el equipo económico.

Sobre la constante subida del dólar, Cachanosky destacó que los valores actuales no están muy por encima en valores constantes de lo que estaba al momento de salir del control de cambios en febrero de 2016.

“El porcentual en valores constantes sería del 12% lo que no es demasiado dramático. Pero lo que si hay que prestar atención y lo que preocupa es la rapidez con la que el dólar está subiendo”.

Asimismo, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el economista advirtió que “el Gobierno se equivoca al pensar que el ingreso de dólares va a solucionar los problemas”.

Para Cachanosky se llegó a esta situación por la falta de reformas de fondo y es lo que todavía tienen que hacer, pero con un panorama más complicado. “Ahora lo tendrán que hacer a las apuradas y en vísperas de las elecciones”.

“De acá a fin de año el dólar va a seguir subiendo, por ahí puedan frenarlo un poco con los dólares que llegan del Fondo, y hay que ver como Dujovne desactiva la bomba de LEBACS de 1,3 billones de pesos. A mí no me queda claro como lo va a hacer viendo lo que se firmó con el FMI. Para este problema no hay solución gradualista y tiene que ser de golpe. Lo más urgente es bajar la inflación y llevar a cabo las reformas estructurales”, resaltó.

En su opinión, la inflación y la actividad económica pueden mejorar, pero no al ritmo de lo firmado con el organismo internacional.

Pero destaca que es probable que el FMI “mire para otro lado” ante estas cuestiones, si llega a existir la posibilidad de que en las elecciones regrese el kirchnerismo o haya algún riesgo de un gobierno de corte chavista.