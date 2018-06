CAIMAVI y la Universidad de Palermo lanzan la Semana de la Música 2018

Tecnología

21-06-2018 Las bandas y solistas elegidas recibirán como premio un equipamiento profesional, que les dará la posibilidad de poder montar un espectáculo

La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación (CAIMAVI) y la Universidad de Palermo (UP) oficializaron la firma de un convenio de cooperación mutua y, en ese marco, lanzaron la Semana de la Música 2018 y el Festival de Bandas en la Universidad.

La actividad se llevó a cabo en una de las sedes de la UP, y contó con la participación de Diego Carullo, presidente de CAIMAVI; Oscar Echevarría, decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP; Hilda Lizarazu; Lito Vitale; Bobby Flores; Alejandro Kurz (El Bordo) y el ingeniero de mezcla y productor Ari Lavigna.

La Semana de la Música 2018 mantendrá el espíritu de la edición del año pasado, ya que apuntará a la realización, durante tres jornadas, de una serie de actividades libres y gratuitas, entre las que se contarán clínicas, talleres de capacitación y conferencias, destinadas a la formación y actualización técnica, profesional y artística, tanto de las jóvenes camadas que se están asomando al mundo de la música y el sonido como también de la amplia gama de profesionales que integra los rubros de los instrumentos, el audio, el video y la iluminación. Cada uno de los días contará con un cierre musical especial, a cargo de bandas sorpresa.

El Festival de Bandas en la Universidad, que también será organizado conjuntamente por CAIMAVI y la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP, tiene como objetivo principal impulsar, difundir, proyectar y premiar a las nuevas generaciones de músicos argentinos.

Está dirigido a todas las bandas y/o solistas de la Argentina, donde al menos uno/a de sus integrantes sea estudiante secundario/terciario/universitario en una institución educativa argentina.

Las bandas/solistas elegidas recibirán como premio un equipamiento profesional, que les dará la posibilidad de poder montar un espectáculo en cualquier punto del país. Ya se confirmaron las presencias de Ángel Mahler e Hilda Lizarazu en el jurado.

La Semana de la música se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre, mientras que la etapa final del Festival de Bandas será el 19 del mismo mes, en la sede de Jean Jaures 932 de la UP.

“La UP nos permite lograr otro sueño: el de brindar oportunidades a los jóvenes de todo el país. El espíritu de CAIMAVI siempre ha sido el de poder ofrecer todas las herramientas necesarias para promover el desarrollo y la profesionalización de las distintas áreas que abarcamos. Estos eventos nos permitirán, una vez más, poner el know how y conocimiento técnico al servicio de la especialización y el desarrollo de artistas y profesionales”, destacó Carullo.

“Este acuerdo tiene como principal objetivo generar un estímulo para las nuevas generaciones en lo que refiere a la formación en el campo de la música y el sonido. La Universidad de Palermo se ha caracterizado por ofrecer capacitación en tres grandes universos: diseño, comunicación y creatividad. La sinergia con CAIMAVI nos da la posibilidad de ofrecer prestigio y excelencia en un campo que nos genera mucho interés para lo que son nuestras áreas, como es el mundo del sonido profesional’, afirmó Echevarría.

La Semana de la Música 2018 y el Festival de Bandas en la Universidad cuentan con el auspicio de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Argentores, la Cámara Argentina de Radios Online (CADERO), la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y el Centro Argentino de la Luz.