Presentan demanda contra Pampa Energía y Petrobras por más de $102.000 millones

Negocios

21-06-2018 Cuestionan la operación por la cual el holding local pagó u$s892 millones por el 67,19% de PESA y la vinculan conelLava Jato. Desde el holding propiedad de Marcelo Mindlin le restaron importancia a la denuncia y aclararon que no generaráningún efecto adverso para la sociedad o sus negocios.

Como parte de una denuncia realizada en Argentina y Brasil vinculada a la compra de los activos de Petrobras Argentina (PESA), por parte de Pampa Energía, el grupo propiedad de Marcelo Mindlin acaba de recibir una millonaria demanda por u$s3650 millones o alrededor de $102.000 millones, según la cotización actual de la moneda norteamericana en el mercado cambiario local.

La cifra forma parte de una denuncia que tramita en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caratulada como "Consumidores Financieros Asociación Civil Para Su Defensa c/ Petróleo Brasileiro S.A. y Otros s/ Cobro de Sumas de Dinero, Expte. Nº 1225/2018".

Según un informe presentado por Pampa Energía a las autoridades del mercado de valores local, los abogados demandantes le reclaman esa exorbitante suma de dinero tanto a la petrolera de Mindlin como a ejecutivos que formaron parte de la sociedad durante el 2016. Ese año se concretó la operación, mediante la cual el holding local pagó u$s892 millones por el 67,19% de PESA con el objetivo de armar un imperio energético en el mercado local.

La transacción incluyó los principales activos del holding brasileño en Argentina, como pozos petroleros, dos centrales térmicas, una refinería, plantas petroquímicas y una red de más de 200 estaciones de servicio. Y fue aprobada por los entes reguladores de ambos países y también por las autoridades de la casa matriz de Petrobras, sin condicionamientos ni requerimientos adicionales.

Sin embargo, un grupo de abogados brasileños y argentinos iniciaron dos acciones colectivas contra de la operación argumentando que tiene lazos con el Lava Jato y con la causa judicial por corrupción que se desprende de este caso y que fue bautizada como Petrolao.

En Argentina, la denuncia no es judicial sino que fue presentada ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, promovida por una asociación defensora de derechos de inversionistas conocida como Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa. En su demanda buscan responsabilizar a los dos grupos empresarios como a los directores de Pampa Energía y Petrobras por la pérdida del valor de cotización de la acción de la petrolera estatal brasileña como consecuencia de la "operación Lava Jato y del "Petrolao".

Intentan además responsabilizar de manera solidaria a Pampa bajo el argumento de que la compra del control indirecto de PESA por parte del holding de Mindlin "podría frustrar la ejecución en Argentina de una sentencia eventualmente favorable a la actora".

Te puede interesar El gremio automotriz teme por el futuro de General Motors en la Argentina

En tanto en Brasil, la misma asociación denunció la venta de PESA argumentando que los tenedores de acciones de Petrobras n la Bolsa de San Pablo se habrían visto perjudicados por la venta a Pampa debido a la caída del valor de los títulos como consecuencia del Lava Jato.

En el documento enviado esta jornada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el directroio de Pampa Energía aclaran que los denunciantes no identifican "el monto del supuesto resarcimiento pretendido de Pampa, Petrolera Pampa S.A. y de los directores, en función de que los supuestos hechos motivadores de eventual daño son sustancialmente diferentes".

Agregan que esto es así ya que, por una parte se reclama a Petrobras por la pérdida del valor de cotización de su acción producto del Lava Jato y del Petrolao y, a la vez, se intenta responsabilizar solidariamente a Pampa y a sus directores invocándose que la transacción podría haber frustrado la ejecución en Argentina de una sentencia eventualmente favorable a los denunciantes por hasta el precio que Pampa abonó por la toma de control de PESA.

Fuentes cercanas a Mindlin aseguraron que el grupo no tiene vinculación alguna con la investigación y aclararon que la denuncia solamente afecta a Petrobras Brasil. También le restan importancia a la causa aunque advierten que, de prosperar, se analizarán los pasos legales a seguir para defender su postura.

En tanto, según los demandantes el millonario reclamo busca resarcir el daño causado a miles de inversores locales que se opusieron a la transacción con el razonamiento de que eso les impediría contar con bienes contra los que ejecutar más adelante la condena judicial que les favorecería en demandas radicadas también en Estados Unidos, varios países de Europa y Brasil.

En su momento, los presuntos damnificados también formularon denuncias ante la Bolsa y la Comisión Nacional de Valores (CNV) reclamando la suspensión de la cotización de las acciones de Petrobras y de Pampa Energía y la no convalidación de la venta.

En un informe anterior enviado a la Bolsa, los abogados de Pampa Energía aseguraron que en la denuncia "no se advierte la existencia de imputación alguna concreta respecto de nuestro grupo, por lo cual las demandas no tienen mérito para prosperar al carecer tanto de una base fáctica correcta, como de fundamentos jurídicos sólidos".

Por esos motivos entienden que ni la demanda promovida ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ni la acción colectiva planteada en Brasil "deberían generar un efecto significativo adverso para Pampa o sus negocios".