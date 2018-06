Enel amplía su presencia en Latinoamérica con la compra del 21% de Ufinet International

Economía

25-06-2018 El cierre de la transacción se espera para julio. Adquisición al operador de fibra óptica Ufinet International, presente en 14 países de Latinoamérica

Enel firmó un acuerdo con Fondo 6, de la firma de capital privado Cinven, para la compra del 21% del capital de una nueva sociedad establecida para la adquisición del operador de fibra óptica Ufinet International, presente en 14 países de Latinoamérica.

El Fondo 6 de Cinven tendrá la participación restante, el 79 %, de esta nueva sociedad, informó Enel en un comunicado. La compra se realizará a través de Enel X International y supondrá una inversión de 150 millones de euros.

Según el acuerdo, Enel X International tendrá una opción de compra para adquirir la totalidad de la participación del Sixth Cinven Fund que se podrá ejercer desde 31 de diciembre 2020 al 31 de diciembre de 2021 por un valor de entre los 1.320 millones y 2.100 millones de euros.

Enel X International y Sixth Cinven Fund tendrán el control conjunto de Ufinet International, cada una con el 50% de los derechos de voto en la Asamblea de Accionistas de esta nueva sociedad.

En el caso de que Enel no ejerza su opción de compra durante el periodo establecido se dejará de tener el control conjunto de la sociedad y Sixth Cinven Fund podrá vender su parte con derecho de arrastre (drag along) sobre la participación de Enel X International, mientras que la compañía italiana tendrá derecho de acompañamiento (tag along) en caso de que Sixth Cinven Fund reduzca su participación accionarial por debajo del 50 %.

El consejero delegado de Enel, Francesco Starace, explicó que "la marcha positiva de la empresa en Latinoamérica continúa con la adquisición de Ufinet International".

El cierre de la transacción, que Enel financiará a través de sus propios recursos, se espera para julio de 2018.

Ufinet Internacional opera en 14 países de América Latina con más de 49.000 kilómetros de fibra incluyendo alrededor de 17.000 en las áreas metropolitanas, indicó la agencia EFE.

En América del Sur, Enel es uno de los principales operadores privados en el sector energético, "con una presencia establecida en la generación, distribución y transmisión a través de Enel Américas y sus filiales en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, y por medio de Enel Chile y su filiales en Chile".

El Grupo Enel es también uno de los principales operadores en la región en el sector de la energía verde, a través de su división de energías renovables, Enel Green Power. En América del Sur, el Grupo tiene una capacidad instalada total de alrededor de 21 GW y suministra electricidad a más de 26 millones de clientes, se lee en el comunicado.

El pasado 14 de mayo, Cinven acordó la venta del Grupo Ufinet en España, el que fuera el negocio de fibra óptica de Gas Natural Fenosa, a un consorcio formado por el fondo Antin Infrastructure mientras que Ufinet pasó al Fondo 6.