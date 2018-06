Qué habilidades permanecen y cuáles deberán aprender los nuevos líderes digitales

Management

28-06-2018 Las empresas que emprenden esta transformación se vuelven, en promedio 26% más rentables, y mejoran hasta 12% su valoración de mercado

El impacto de la tecnología en las organizaciones de cualquier tamaño y sector es infinito. Para 2020, el 30% de los ingresos de la industria provendrán de nuevos modelos de negocio, según relevó ManpowerGroup Argentina.

En su más reciente reporte, "De líderes tradicionales a líderes digitales", la compañía experta en talento asegura que es necesario que esa transformación sea rápida, en el caso de que las empresas quieran aprovechar las oportunidades que traerá ese cambio.

Las organizaciones que asumen este desafío son hasta 26% más rentables que sus competidores, y mejoran hasta 12% su valoración de mercado. Entonces, la velocidad con la que se realizan las modificaciones para adoptar este nuevo esquema de negocios, puede significar el éxito o el fracaso.

Implantar una transformación semejante implica que las entidades deben crear una cultura de innovación, de apertura al cambio, y con la posibilidad para tomar riesgos calculados. Es decir, tienen que estar preparadas para cometer errores y corregirlos sobre la marcha para seguir avanzando.

A la vez, los directivos deben estar listos para liderar los nuevos equipos de trabajo. Y a la vez comprender que se tratará de un proceso contínuo, y no un proyecto con un inicio y un final.

Según ManpowerGroup, el cambio tiene que comenzar en los niveles superiores. Sin embargo, incluso las organizaciones que están a la cabeza manifiestan que tanto su proyección de liderazgo como sus líderes existentes aún no están preparados para afrontar por completo los desafíos de la transformación digital.

Los retos de cambiar la mentalidad y las habilidades, incluida la resistencia a nuevas formas de trabajar e incluso sentirse abrumado por la complejidad, previenen que muchas organizaciones logren una efectiva transformación digital.

Solo un 47% de los CEO inició esta innovación en sus negocios, principalmente en medios de comunicación, servicios financieros, comercio minorista y sectores de la salud.

Aunque también el 89% de los líderes empresariales está planificando, probando e implementando iniciativas digitales.

Otro 34% ya observó una contribución al crecimiento de su negocio.

No todo está perdido

Por más que muchas veces así parezca, la transformación digital no tira por tierra todo lo hecho hasta ahora. Según ManpowerGroup, el liderazgo del futuro no consiste en reemplazar todos los atributos de efectividad de base.

En cambio, se aplica la regla 80/20: el 80% de las competencias y facilitadores que siempre generaron que los líderes sean efectivos, se mantienen iguales. El otro 20% se compone de las capacidades que antes no eran tan necesarias, pero que ahora resultan esenciales para líderes modernos y del futuro.

Entonces, indica la mencionada consultora, la solución no consiste en intercambiar el equipo directivo actual por líderes "Millennials". Los desafíos hacen que la experiencia acumulada de los jefes sea más intensa, pero no menos importante.



Desarrollar las habilidades críticas y las capacidades de formación de los líderes actuales, mientras se los motiva a convertirse en "NextGen", será un requisito para que las organizaciones puedan transformarse. Además de tener los habilitadores naturales adecuados, todos deben demostrar curiosidad y capacidad de aprendizaje junto con habilidades digitales y experiencia.

La poderosa combinación entre lucidez, adaptabilidad, resistencia y dinamismo constituye una base sólida para la creación de líderes efectivos. Los atributos que siguen siendo necesarios son los siguientes:

- Adaptabilidad: sentirse cómodo frente a la ambigüedad, complejidad e incertidumbre.

- Dinamismo: tener deseo, energía y "hambre de éxito".

- Resistencia: ser altamente resistente, tenaz y tener tesón.

- Lucidez: ser curioso intelectualmente, agudo y un aprendiz continuo.

- Capacidad de aprendizaje y curiosidad: en un mundo de disrupciones veloces y frecuentes, las nuevas habilidades surgen tan rápido como otras se vuelven obsoletas. Lo que sabes es menos importante que lo que puedes aprender.

Los líderes también deben tener una comprensión de las habilidades técnicas requeridas para transformar efectivamente su negocio. Deben rodearse de expertos y tomarse el tiempo para mantenerse informados acerca de las últimas tendencias, desafíos y oportunidades que enfrenta su organización.

Por otra parte, el 20% compuesto de nuevas capacidades implica una base sólida de habilidades tradicionales de liderazgo y ser capaces además de demostrarlas consistentemente

Los titulares de empresas deben ser capaces de liberar el talento, atreverse a liderar y acelerar el desempeño. Es posible mejorar los conocimientos de los líderes existentes y elevar sus capacidades, así como ampliar sus habilidades, integrando el grupo de talento con líderes digitales de otras empresas que se encuentren en etapas más avanzadas, según sugiere ManpowerGroup.

- Liberar el talento: los líderes efectivos necesitan acelerar el rendimiento atrayendo y desarrollando talento de alto potencial desde dentro y fuera de la organización. Deben construir una cultura que fomente la carrera continua para el desarrollo de los individuos y proporcione empleados con un sentido de propósito. Para el éxito de los líderes hoy, resulta esencial construir confianza en el liderazgo.

- Acelerar el rendimiento: lograr un desempeño sostenido requiere de líderes digitales que puedan equilibrar las estrategias a corto plazo para el desarrollo empresarial. Los líderes exitosos ayudan a que los empleados entiendan la importancia de su papel en ayudar a que la organización alcance sus metas y en defender la colaboración multifuncional.

- Atreverse a liderar: se espera que los mandos medios apoyen el cambio, sin embargo a menudo se encuentran atrapados entre objetivos comerciales ambiciosos y procesos que no son óptimos. Equipar a los líderes de niveles medio para fomentar la innovación, arriesgarse y tomar decisiones valientes es vital para una transformación efectiva.

Por último, ManpowerGroup reconoce que, para triunfar en la era digital, los líderes empresariales deben combinar lo mejor de la inteligencia humana y mecánica, para crear una empresa inclusiva, habilitada para la tecnología y con visión de futuro.