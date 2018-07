¿Lo bloquearon?: un sencillo truco en WhatsApp permite ver la foto del perfil del "bloqueador"

Tecnología

12-07-2018 El truco funciona tanto para los dispositivos con Android e iOS de iPhone, y no requiere la instalación de ninguna otra aplicación adicional

Si una persona lo bloquea como contacto en, no puede acceder a su imagen de perfil, pero hay un modo simple para lograrlo. El truco funciona tanto para los dispositivos con sistemacomo para losde, y no requiere la instalación de ninguna otra aplicación adicional.Para ponerlo en marcha, una tercera persona debe crear un grupo de WhatsApp en el que estén también las dos personas involucradas y después salir de ese grupo, es decir, dejarlo solo con dos contactos: el del usuario bloqueado y el del "". Desde este momento, el primero de ellos podrá conversar con el segundo y ver, al menos hasta tanto el otro no decida abandonar el grupo. Sin embargo, si el "bloqueador" tiene activada, será imposible acceder a su imagen de perfil.