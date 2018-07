Un virus que roba tarjeta de créditos afectaría al 90% de los argentinos

Tecnología

17-07-2018 Aprovecha una vulnerabilidad de Chrome y Firefox. Se expandió por una campaña de email que promete una oferta laboral o la devolución de un producto

La empresa de seguridad informáticadescubrió hace unos días un nuevo(un ataque que "secuestra" datos del usuario) que podríala información de lasguardadas en lade los navegadores. Se trata de dosdeen el mundo. En la Argentina, según StatsCounter, elde los usuarios usan, mientras que elque navega con. Es decir, afectaría alde los internautas del país. La vulnerabilidad fue bautizaday es una variante del August Stealer que fue detectada a principios del mes de mayo a través de una campaña de correo electrónico.Este mensaje muestra unao lacomprado en Internet. Si bien primero atacó a, más tarde sehasta los internautas. La campaña fuecon losen inglés "Online store developer required" (Se requiere un desarrollador para tienda online); "Item return" (Devolución de producto) y "Our company need online store from a scratch" (Nuestra compañía necesita una tienda online desde cero). Estos correos adjuntaban un archivo malicioso llamadocon macros que descargaban el. Ese archivose instalaba en el directorio "Música" bajo el nombre. En estos casos, es preferiblede remitenteso sospechosos para evitar caer en este tipo de trampas.