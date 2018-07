Fallo: el ajuste por inflación no depende del patrimonio

Impuestos

18-07-2018 La AFIP planteó que el porcentaje considerado confiscatorio teniendo en cuenta el precedente de la causa Candy, no podía tomarse sin más, sino que había que comparar el ajuste con el patrimonio neto de la empresa

En un nuevo intento de eludir la doctrina de la Corte Suprema de Justicia frente al ajuste por inflación impositivo,que el porcentaje considerado confiscatorio teniendo en cuenta el precedente de la, no podía tomarse sin más, sino que había que comparar elneto de la empresa; o sea con su tamaño. Si la Justicia hubiera aceptado esto, lasno habrían tenido el mismo derecho al ajuste por inflación que las pequeñas. En la Causa Gaetano de Maio S.A., la Corte rechazó esa posición de la AFIP del contribuyente; revirtió la sentencia de primera instancia y de Cámara, y dejó en claro que la confiscatoriedad no debe observarse en comparación del impuesto con el patrimonio neto, sino entre el impuesto abonado cony el mismo sin esta corrección, señaló a El Cronista Iván Sasovsky, del estudio del mismo nombre."Lo interesante del fallo es quecuál es el mecanismo al que se debe recurrir para determinar", dijo Sasovsky, y citó la sentencia en cuanto dice que "a fin de verificar la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, en el precedente Candy S.A. este Tribunal consideró que la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería de 35 % sino que representaría 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002 o 55% de las utilidades (también ajustadas) obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año. En momento alguno consideró, como lo hizo el tribunal de grado, que la afectación pudiera determinarse a partir de la comparación de la gabela que debía abonarse con eldel contribuyente". "El planteo de la AFIP sobre el tema deles hoy una discusión, y el propio organismo es quien debe hacerse cargo no sólo de la pérdida de recaudación sobre ganancias ficticias, sino que además de todos los intereses y costas que recaen sobre las causas que están en trámite y que si resultan bien fundadas en cuanto a lade la confiscatoriedad, no tienen mayores argumentos", enfatizó Sasovsky, y subrayó que "se trata de impuestos que por más de veintiséis años vienen perjudicando a los ciudadanos".