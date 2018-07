Cuentas en orden Tarjetas de crédito… y deudas impagables

El consumo con plásticos y el mal hábito del pago mínimo crean una riesgosa acumulación, ante la que el crédito personal online puede ser la solución

En estos últimos meses, las tarjetas estuvieron al rojo vivo. La realización de gastos no da respiro.

Recién fueron las vacaciones de invierno, luego llegan la planificación de vacaciones de verano, el día de la madre y las próximas fiestas, entre otros temas. Así, los consumos de las personas alcanzan niveles históricos en Argentina.

En este contexto es importante, antes de continuar financiando las compras con la tarjeta de crédito y sólo abonar el pago mínimo, revisar en detalle los gastos que se realizan. De esta manera se podrán conocer alternativas de pago más económicas que permitirán ordenar las finanzas personales.

El peligro del pago mínimo

Mientras que en el último informe de junio de 2018 del Banco Central se refleja una desaceleración de los préstamos, las tarjetas de crédito mostraron un crecimiento sostenido, apoyado en el pago mínimo mensual con este medio de pago.

Este último punto genera una fuerte presión en las finanzas personales de las familias argentinas, ya que mes a mes (el cierre de cada liquidación de las tarjetas de crédito) las hace más complicadas.

Usualmente el porcentual de este pago es de tan solo el 5% del dinero que se le adeuda al banco. Esto, que a simple vista parece una ventaja, se puede convertir en un creciente problema ya que una persona podría tardar hasta dos décadas en saldar el total de su deuda. Parece exagerado, pero no lo es.

Lo recomendable es poner en orden las finanzas a través de un préstamo personal online, para refinanciar y consolidar las deudas

Ese importe, el 5%, se calcula sobre los consumos que no incluyen los gastos no financiados, como costos administrativos, intereses de financiación, comisiones, impuestos y adelantos en efectivo. Esta práctica es una herramienta que puede ser un buen salvavidas para una ocasión única y especial, pero que de generarse un hábito representa una práctica que lleva a las personas a no pagar sus consumos y terminar informadas de manera negativa en Veraz, del cual, como se sabe, es muy complejo salir.

Para quien este escenario resulte familiar, es que está comenzando a sucederle uno de los síntomas más peligrosos de la economía familiar: atrasarse en los pagos. Si a eso se le suman nuevos gastos (como los de las vacaciones), lo recomendable es poner en orden las finanzas a través de un préstamo personal online, para refinanciar y consolidar las deudas.

Para eso, lo ideal es llevar a 0 (cero) el saldo de las tarjetas de crédito, y luego esforzarse para conservar las finanzas de manera ordenada y prolija.

Hay quienes quizás aún tengan algo del medio aguinaldo de julio en su poder. En estos casos, Alejandro Cosentino, experto en finanzas personales y CEO de Afluenta, recomienda usar es el dinero extra para saldar deudas y dejar las tarjetas al día.

“Las últimas noticias nos indican que Argentina aún presenta turbulencias en su economía y más incertidumbres que certezas en temas de inflación y de variables relativas al tipo de cambio. Con lo cual, la recomendación es aprovechar el dinero extra que viene del aguinaldo para tratar de dejar las cuentas en orden” explica el titular de la empresa líder en finanzas colaborativas.

Si ese dinero tan esperado ya no está o queda poco a disposición para pagar anticipadamente la deuda con la tarjeta de crédito, existen nuevas alternativas que permiten saldar tal compromiso de pago con el banco. Este instrumento es el préstamo Online.

Préstamo online, al rescate

¿Por qué un préstamo Online para refinanciar la deuda de la tarjeta de crédito?

En primer lugar, las tasas de interés de las tarjetas de crédito son mucho más costosas que un préstamo personal. Eso es así porque los bancos cobran más por los tipos de préstamos más fáciles de utilizar.

La sencillez cuesta cara. En muchos casos supone intereses sobre el saldo de deuda superiores al 80% anual. En plataformas Fintech (1) como Afluenta, se puede solicitar un préstamo personal de manera online desde el celular por una tasa anual que puede llegar a ser un poco más de la mitad de esos intereses, dependiendo del perfil crediticio de cada usuario.

Además, a diferencia del pago mínimo de las tarjetas que cambia todos los meses, según varía la tasa de interés de los bancos, los préstamos a través de las redes de finanzas colaborativas (2) brindan préstamos con cuotas mensuales, fijas e iguales por toda la vida del préstamo.

La llegada de las Fintech de préstamos entre personas al país ha permitido combinar innovación, tecnología y costos accesibles, logrando una alternativa segura y novedosa para obtener préstamos personales rápidos a una tasa más conveniente que la que ofrecen los bancos.

“Actualmente una de las principales razones para solicitar un crédito en Afluenta es precisamente la consolidación de deuda, porque son muchos los que buscan una mejor tasa de la que están pagando a través de la tarjeta de crédito” explicó Cosentino.

Esta propuesta es atractiva, ya que permite eliminar la costosa deuda de las tarjetas en forma inmediata. Si, por ejemplo, se tiene en cuenta una deuda de $50.000; realizando el pago mínimo mes a mes se terminará pagando más de $420.000 durante más de 30 años.



En cambio, si se opta por un crédito en Afluenta de $50.000, el total a devolver, si se es una persona responsable con las finanzas, podría llegar a oscilar entre $67.000 y $ 75.000 en cuotas mensuales y fijas eliminando la deuda con la tarjeta de crédito de forma inmediata.

Finanzas de nueva generación

Afluenta desarrolló una tecnología única de última generación para conectar personas que necesitan un crédito con aquellas que pueden financiarlos. Al ser créditos entre personas se elimina la intermediación bancaria, facilitando el acceso al crédito y bajando los costos de financiación.

Otra de las grandes ventajas es el ahorro de tiempo. Al ser un sistema 100% online tiene respuesta inmediata. A los pocos segundos de completar algunos datos en www.afluenta.com el sistema acepta la solicitud y la pone a consideración de la comunidad de más de 10.000 inversores que llevan financiados 15.000 préstamos por más de 650 millones de pesos.

Un usuario puede solicitar hasta $650.000 en hasta 48 cuotas mensuales fijas y puede cancelar su préstamo anticipadamente, sin costo adicional, en cualquier momento.

Datos a tener en cuenta para el acceso al préstamo:



- Para solicitar en Afluenta hay que ser argentino o residente con DNI de entre 18 y 73 años, tener ingresos mensuales netos superiores a $15.000, una antigüedad laboral mínima de seis meses, y buenos antecedentes de pago en los últimos dos años

- Las tasas de los créditos varían según los antecedentes crediticios del solicitante y el plazo por el que se pida el préstamo. La tasa nominal anual en Afluenta varía entre 36% y 68 %.

- Los créditos no tienen costo de mantenimiento y la cancelación total o parcial también está libre de costo. Además, no hay necesidad de abrir otra cuenta bancaria. Si ya se tiene una, es suficiente.

- La respuesta es inmediata y 70% de los créditos solicitados se logran financiar en menos de 24 horas (o sea en menos de un día se tiene el dinero depositado en la cuenta).

- El sistema te permite elegir la semana del mes en que querés que venza tu cuota y adherirte al débito automático.

- Afluenta premia la conducta de pago: al tener las cuotas al día el usuario puede acceder a un nuevo crédito con menor tasa y mayor monto.

El simulador de créditos personales de Afluenta permite saber, en base a las necesidades de monto total, perfil crediticio y plazo en meses, cuál será la cuota mensual y los intereses estimados que se deberá abonar.

Glosario de la nueva era financiera

(1) Plataformas Fintech: son sistemas Online desarrollados por expertos de finanzas y tecnologías que fusionan ambos aspectos para brindar un servicio financiero 100% online. Existen diversos tipos de Fintech: Insurtech, Préstamos Personales, Bitcoins, Medios de pagos, etc.

(2) Finanzas colaborativas: se utiliza para describir una categoría específica de las transacciones financieras que se produce directamente entre individuos, sin la intermediación de una institución financiera tradicional.