Cuadernos de la coima K Claudio Bonadio eximió de prisión a Javier Fernández, señalado como operador del kirchnerismo en la Justicia

El extitular de la AGN fue acusado por el exjuez Norberto Oyarbide de presionarlo en la causa de enriquecimiento contra los Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio otorgó este miércoles la eximición de prisión al extitular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Javier Fernández, uno de los imputados por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Fuentes judiciales informaron que el juez concedió el beneficio al exfuncionario, señalado como operador en los tribunales de Comodoro Py, luego del pedido hecho por su abogado.

Fernández concurrió en persona a los tribunales de Comodoro Py para firmar la eximición y de esta manera se garantiza no ir detenido.

El exfuncionario está imputado en esta causa y fue señalado por el ex juez federal Norberto Oyarbide como una de las personas que lo presionó para que acelerara su fallo en la causa por enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner.

En este sentido, Domingo Montanaro, abogado defensor de Fernández, solicitó que Oyarbide sea sometido a pericias siquiátricas luego de sus declaraciones ante el juez Bonadio.

"Es una maniobra descabellada que nos tiene acostumbrado esta persona (por Oyarbide) que no está en sus cabales, no lo estaba cuando era juez, no lo está ahora", puntualizó el letrado.