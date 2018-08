Cuadernos de la coima Ofrecerán $500.000 de recompensa para quien aporte datos del prófugo Thomas

El Gobierno busca datos que permitan ubicar al exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá. Podría estar en la India

La búsqueda de Oscar Thomas, único prófugo en la causa por los cuadernos, se intensificó. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , confirmó que oficializará el ofrecimiento de una suma de $500.000 para quien aporte datos fehacientes sobre el lugar en el que se esconde el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En Misiones, su lugar de nacimiento y residencia, las especulaciones sobre Thomas no paran de reproducirse.

La última versión indica que Thomas está en la India. Antes se especuló que estaba en Paraguay, en su casa frente al río en la localidad de Candelaria, o incluso que se había suicidado.

El abogado de Thomas, José Manuel Ubeira, reiteró que su cliente no va a presentarse ante la Justicia por la causa de los “cuadernos de la corrupción” que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, hasta tanto no se le conceda la eximición de prisión.

"Es una injusticia que no dejen ingresar al proceso a una persona que hizo tanto bien a todos, están desnaturalizando el concepto de la eximición de prisión, así que veremos si la cámara esto lo revoca y asegura la posibilidad de que alguien declare en libertad, sin la presión de la figura nefasta que significa la delación premiada", dijo Ubeira al diario La Nación.

El defensor del exdirector ejecutivo de la EBY dijo que la figura de la delación premiada estaba llevando a empresarios y funcionarios a decir cosas que no son ciertas con tal de mejorar su situación procesal.

"Thomas me dice: 'Yo no tengo por qué involucrar a gente falsamente, sencillamente porque las cosas que dicen no pasaron'", señaló Ubeira en declaraciones radiales. Y agregó: "Todo este esquema, tarde o temprano, va a fracasar. Cuando todo esto llegue a un juicio oral y las cosas no se puedan justificar o demostrar, muchos que ahora se beneficiaron y se volvieron a sus casas van a terminar con un problema enorme".

En tanto, en Misiones, se aprobó el jueves pasado un pedido de comunicación en la Legislatura, presidida por Carlos Rovira, para colaborar con la difusión del pedido de captura. Rovira llevó a Thomas a la dirección de Yacyretá en 2003, tras un acuerdo con Néstor Kirchner .

Thomas hizo su carrera en la función pública gracias al padrinazgo de Rovira, que lo llevó primero a la Municipalidad de Posadas, luego al gobierno provincial y más tarde a la titularidad de la EBY.

Según el balance de Iecsa de 2015, la exempresa de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, fue la que más contratos tuvo para las obras complementarias de Yacyretá en los últimos años y también facturó mucho en otras obras en esta provincia.

De acuerdo al citado matutino, en el balance figuran trabajos como el mantenimiento de la ruta nacional 14, la construcción de la ruta provincial 8 ($962 millones) y la ruta provincial 220 ($121 millones), la pavimentación en municipios para la DPV ($43 millones) y un puente sobre el arroyo Acaraguá ($66 millones). A eso hay que agregar las obras para la EBY que hizo en UTE con JCR SA.