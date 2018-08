Council of Americas Eduardo Eurnekian: "En vez de solucionar problemas, metiste la cabeza bajo la tierra y ahora estás con el culo al aire"

El empresario afirmó que el panorama económico es una consecuencia de que el Gobierno no supo encarar los desafíos. "Ahora, se le escapó la liebre", dijo

El titular de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnekian, se refirió a la crisis financiera que azota al país al afirmar que "en vez de solucionar los problemas, metiste la cabeza debajo de la tierra y ahora estás con el culo al aire".

El empresario señaló en el Council of Américas que "el panorama económico es una consecuencia de que el gobierno no supo encarar los desafíos que tenía en cuanto a modernización, eficiencia, eficacia, y ahora se le escapó la liebre".

"Ya no le queda otra que mirarla desde atrás", remarcó Eurnekian, quien añadió: "Lo que no se hizo en los últimos 30 o 40 años ahora va a haber que hacerlo de golpe y si quiere agarrar la liebre va a tener que correr".

Por último, se refirió a la corrida bancaria, al afirmar que "lo que está pasando con el dólar va a tener un impacto político y todo lo que estuvo pasando hasta ahora tuvo que ver con impactos políticos".