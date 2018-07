Solista y con los Stones La historia musical de Mick Jagger en 12 videos

Con la exitosa Rolling Stones como hilo conector, el músico también desarrolló una carrera solista con muchos hits. El recorrido de su vida rockera

El 12 de mayo de 1965 The Rolling Stones grabaron "Satisfaction (I Can't Get No)". Al mes siguiente el tema salió a la venta, y transformó a la banda en un éxito global.

Mick Jagger estaba a punto de cumplir 25 años cuando The Rolling Stones grabó el álbum "Beggars Banquet", que abría con "Sympathy for the Devil", que así sonaba dos años después, en el Hyde Park.

"Angie", una de las baladas más exitosas de The Rolling Stones, incluida en el álbum "Goats Head Soap", muestra a Jagger en una faceta diferente al del rockero provocador, pero igualmente seductor.

Editado en 1981, "Tatoo You" es para no pocos fans la última gran muestra del poderío creativo de Jagger y Richards. "Start Me Up" abría el álbum, y también fue el punto de inicio de muchos shows de la banda; plataforma ideal para que Mick desplegara toda su capacidad de arenga.

Los '80 abrieron un paréntesis en la trayectoria de los Stones, y Jagger aprovechó para darle forma a su primer álbum solista, "She's the Boss", que incluía el corte "Just Another Night".

El mismo año, Jagger unió fuerzas con David Bowie para una colaboración que dio como resultado un hit imbatible: "Dancing in the Street".

Pasaron sólo dos años para que Jagger editara su segundo álbum solista, "Primitive Cool", con Jeff Beck en las guitarras y "Let's Work" entre sus temas.

Con Rolling Stones ya regresados a la ruta, Jagger, con 50 años sobre sus espaldas, editó en 1993 su tercer disco solista, "Wandering Spirits", que entre sus varias muy buenas canciones incluía "Sweet Things".

La primera visita de The Rolling Stones a la Argentina, en 1995, saldó una deuda pendiente, y puso la piedra fundamental de una relación cuya intensidad aumentó con las siguientes visitas.

Siempre con su banda en pleno funcionamiento, "Goddess in the Doorway" fue, en 2001, el cuarto álbum de la cosecha personal de Jagger, en el que contó con la colaboración de Lenny Kravitz en el tema "God Gave Me Everything".

En 2009, Jagger se unió a Joss Stone, Damian Marley, Dave Stewart y A. R. Rahmann para armar Superheavy, una experiencia que dejó un álbum y un puñado de canciones. Entre ellas, "Miracle Worker".

En 2015, The Rolling Stones volvió a sus raíces más bluseras, con el álbum "Blue & Lonesome", y a sus 72 años, Jagger demostró que su conexión con el género es absoluta. Como en "Hate to See You Go".