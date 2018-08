Espionaje estatal Australia quiere acabar con las comunicaciones cifradas en WhatsApp, Facebook y Google

Entre las empresas y aplicaciones que podría alcanzar esta ley, también estarían Instagram, Twitter, Reddit, Telegram y Signal

Las administraciones públicas no esconden su interés en tener acceso libre a nuestras comunicaciones privadas. Cuando estas dependían exclusivamente de las operadoras, el proceso era más bien sencillo: autorización judicial mediante (en los casos más transparentes), cualquier teléfono quedaba a su merced.

Desde que las comunicaciones han pasado por servidores externos de compañías privadas, los gobiernos e instituciones públicas se están encontrando con cada vez más problemas.

Por ejemplo, el caso de la disputa del FBI y Apple por el desbloqueo de los iPhone, el acceso completo que se ha granjeado China para cualquier mensaje dentro de su territorio, o la polémica más reciente del gobierno ruso que exige poder ver todos los mensajes en Telegram, ya sean vídeos, texto o voz.

Australia pretende un acceso parecido y por ello está trabajando en una nueva ley llamada Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Bill 2018 que permitiría al gobierno enviar requerimientos a las empresas tecnológicas para que estas facilitasen el acceso a sus plataformas con hasta tres niveles de colaboración.

Las agencias de seguridad y las instituciones que trabajan por el cumplimiento de la ley en Australia podrán, con esta nueva legislación:

* Solicitar asistencia técnica, una petición de colaboración que será voluntaria para la empresa solicitada.

* Requerir asistencia técnica, un aviso que exigirá a las empresas que permitan el descifrado que ya sean capaces de ofrecer a nivel técnico, de forma proporcionada y ajustada a las condiciones de su servicio (por ejemplo, cuando los mensajes no son cifrados de extremo a extremo).

* También les será posible emitir un aviso de capacitación técnica, un requerimiento que emitiría el fiscal general y que obligaría a las empresas tecnológicas a desarrollar una manera de descifrar las comunicaciones para aplicar la ley.

El proyecto de ley que se está redactando estipula la inclusión de capacidades para “eliminar la protección electrónica, como el cifrado”.

En resumen, Australia está desarrollando una ley que pretende que servicios de comunicación, como plataformas de mensajería, correo electrónico, chats o almacenamiento en la nube, puedan verse obligadas a abrir sus servidores y hacer accesible cualquiera de las informaciones que almacenen y sean de interés judicial.

El Departamento de Interior australiano cataloga una lista de empresas que podrían verse afectadas por esta ley, entre las que se encuentran WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Reddit, Telegram, la famosa herramienta de comunicación cifrada Signal e incluso cualquier página web que incluya secciones de comentarios anonimizadas.

Aunque el gobierno australiano considera que estas leyes son necesarias para “reflejar la rápida aceptación de las comunicaciones seguras en línea por parte de aquellos que buscan hacernos daño” y eviten hablar de puertas traseras, lo cierto es que cualquier creación de un sistema para acceder a comunicaciones cifradas abriría una vulnerabilidad en ese servicio y su seguridad se vería comprometida, dejando sin efecto la naturaleza de comunicación cifrada.

Australia revive el clásico debate del frágil equilibrio entre los conceptos seguridad y privacidad y, aunque aseguran no querer malmeter el segundo, sus esfuerzos legislativos suponen a la práctica un ataque frontal a cualquier sistema de comunicación privada.