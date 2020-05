Fabiola Yáñez: Los datos más sorprendentes de la primera dama

Desde la asunción del actual presidente, Alberto Fernández, se han conocido datos de su pareja, Fabiola Yáñez, quien ha crecido en popularidad

Rionegrina. Periodista. Actriz. Algunos de los datos que se han conocido acerca de Fabiola Yáñez, la actual pareja del presidente Alberto Fernández, quien lo acompaña como Primera Dama desde su asunción el pasado 10 de diciembre.

Desde que todos los argentinos conocieron su relación con el entonces candidato a presidente, Alberto Fernández, Fabiola Yáñez se transformó en una figura diferente. Hasta ese momento era conocida por sus seguidores, por quienes la escuchaban en la radio o habían visto sus obras, pero no era una figura pública relacionada con la política. Sin embargo, desde que comenzó a acompañar al ex jefe de Gabinete a los actos de campaña su figura comenzó a generar reacciones en los hombres y mujeres de todo el país.

Al igual que pasa con muchas personas del ámbito público, más específicamente de la política y todavía más si se trata de mujeres, Fabiola Yáñez genera amor u odio. Esos sentimientos suelen responder a la ideología política que tenga cada persona, al lado de "la grieta" del cual se posicione, a cómo vea al gobierno de Fernández, entre otras variables.

Lo cierto es que muchos saben quién es Fabiola Yáñez desde mediados de 2019, pero desconocen su pasado, su historia, su vida. Es así que resulta interesante hacer un recorrido por la vida de la actual Primera Dama, de quien hace casi cinco años está en pareja con el Presidente y quien actualmente ha tomado un rol protagónico en la escena social de la Argentina.

Nació en la provincia de Río Negro, en una localidad conocida como Villa Regina, pero su vida estuvo signada por mudanzas y movimientos por todo el país. Vivió en la provincia de Misiones y en Santa Fe, en las ciudades de Rosario y San Lorenzo.

Fabiola, entre el periodismo y el mundo del espectáculo

Fabiola Yáñez estudió periodismo en la porteña Universidad de Palermo, pero esa no fue su única carrera. También se dedicó al mundo de la actuación y estudió esta profesión con Dora Baret y Matías Gandolfo en la escuela conocida como Actor’s Studio de Carlos Gandolfo.

Fabiola Yánez, en una de las obras de teatro que protagonizó

Anteriormente, a la edad de 19 años había comenzado a participar de obras pequeñas en teatros de Rosario. Asimismo, Fabiola Yáñez pasó por la carrera de locución en el Instituto Superior de Enseñanza Técnica Nº18.

La carrera profesional de Fabiola Yáñez

La actual Primera Dama de la Nación debutó en televisión como conductora de Junior TV, un programa infantil de Canal 3 de Rosario, entre diciembre de 2002 y enero de 2004. Además, se desempeñó como notera en Estrictamente personal, un programa sobre sexualidad, para Canal 6 de Rosario y conductora de un programa semanal en Radio X4 Rosario.

En el mundo del periodismo también trabajó en la producción de una corresponsalía de noticias en Argentina para Telemundo, y realizó una investigación periodística para un documental de cine junto a Gastón Pauls y Edgardo Esteban entre 2006 y 2007.

Entre sus trabajos más conocidos y recientes se encuentra su participación como panelista en el programa de la vedette Moria Casán, Incorrectas, durante 2018 por el canal América TV. También tuvo participación como columnista en el programa de Radio 10, Común y Corriente, junto a Nora Briozzo y Néstor Dib.

Fabiola Yáñez, en su rol de periodista en Radio 10

En relación a su carrera como actriz y modelo, cabe mencionar que Fabiola Yáñez realizó modelaje en desfiles, gráficas, producciones y portfolios de moda para los programas Look y Tendencia emitidos por Canal 3 de Rosario.

Por otro lado, participó de la obra de teatro Romeo y Julieta, adaptación de Daniela Ominetti, como coprotagonista. Como corolario de su carrera actoral, protagonizó la obra de teatro ¡Otra vez papá! Después de los 50 junto con el músico Manuel Wirtz, bajo la dirección de Manuel González Gil.

La familia de Fabiola Yáñez

Según publicó el diario Perfil, el único miembro de la familia de Fabiola Yáñez que habló hasta el momento fue su abuela. Violeta Verdugo de Yáñez tiene 76 años y vive en Roca, una localidad cercana a Villa Regina, donde la Primera dama nació. La mujer habló con el diario Río Negro y contó algunos detalles sobre su vida en relación a Fabiola Yáñez.

Según explicó, está en contacto con su nieta pero sólo por teléfono fijo, ya que no usa redes sociales ni celular. Además señaló que no está del todo contenta con que Fabiola sea periodista. "Son muy insistentes. Está bien porque entiendo que se tienen que ganar su trabajo, pero a veces se exceden". Para cerrar, la mujer contó que en las elecciones votó a Alberto Fernández. "No lo voté porque sea la pareja de ella sino porque lo que hablaba me convenció. Es un tipo tranquilo, sencillo, educado porque es profesor de la UBA, eso habla muy bien de él, ojalá que cumpla", reveló. Y finalizó asegurando que esa sería la única que vez que hablaría con los medios de ahora en adelante.

Fabiola Yáñez y su relación con el Presidente

Tal como ambos relataron en diversas entrevistas que dieron -sobre todo en el último año, durante la candidatura de Alberto Fernández- se conocieron durante una entrevista que ella le hizo a él. Fabiola Yáñez cursaba su carrera de periodismo en la Universidad de Palermo y tenía que presentar su tesis para finalizar. El tema era la relación interdiscursiva entre el diario Clarín y el expresidente Néstor Kirchner, de cuyo gobierno Fernández había participado como Jefe de Gabinete. En este sentido, el actual presidente era uno de los referentes más significativos, dado que había vivido el Gobierno del difunto primer mandatario desde adentro y había atravesado todas las etapas de formación y transformación.

Aquella entrevista tuvo lugar en 2013, aunque la relación afectiva entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández comenzó al año siguiente, en 2014. Desde entonces, han sostenido esta relación y habían comenzado una convivencia.

A través de su cuenta de Instagram, Fabiola Yáñez muestra constantemente su apoyo al Presidente, no solo como su pareja, sino como primer mandatario de la Argentina. En una de las fotos que subió más recientemente, expresó: Siempre juntos con @alferdezok, que cada día trabaja incansablemente para cuidarnos a todos.

Fabiola Yáñez también estuvo presente cuando el Presidente abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el pasado 1º de marzo. Con motivo de dicho suceso publicó una serie de fotos en su cuenta de esta red social, y expresó: Acompañando al presidente @alferdezok en la apertura de sesiones del Congreso. Apoyando los proyectos de ley para ampliar derechos, para lograr un país con crecimiento y justicia social.

Allí se vio una Fabiola Yáñez sonriente, junto a Fernández, pero también junto a Cristina Fernández -vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado- y a Sergio Massa -presidente de la Cámara de Diputados-.

Fabiola Yáñez, en las apertura de sesiones del Congreso

La actual Primera Dama, Fabiola Yáñez, también mostró una foto en la que se ven juntos y felices, junto al hijo del Presidente, en las últimas fiestas de fin de año.

Fabiola Yáñez publicó esta foto en su Instagram en las últimas fiestas

El Instagram de Fabiola Yáñez y el rol social

Pero su cuenta de esta red social no está puramente dedicada a Alberto Fernández y a sus actividades. Fabiola Yáñez ha tomado un rol activa como Primera Dama y usa Instagram para difundir algunas de sus actividades y acciones desde ese lugar.

Tal como ella definió en alguna entrevista, "los chicos son su causa". Desde el momento de la asunción de Fernández como presidente, Fabiola Yáñez comenzó a intensificar su actividad en redes sociales y, particularmente, a definir esa "causa", como ella la nombró. Actividades solidarias de todo tipo, pero siempre con los niños como protagonistas, se pueden ver en las fotos que ha subido Fabiola Yáñez.

En este sentido, se ha podido ver claramente un cambio en la conducta de la Primera Dama. Hasta mediados de 2019, la actriz sólo acompañaba a Alberto en viajes y actividades de candidato. Sin embargo, a fines de agosto visitó sola un comedor de Misiones y desde entonces, las recorridas por comedores y merenderos se multiplicaron en el Conurbano.

En una de sus últimas apariciones públicas y solidarias Fabiola Yáñez publicó una serie de fotos en las que se la ve sonriente y muy cerca de los niños y las maestras de la escuela misionera a la que fue. Este fue el mensaje con el que acompañó las imágenes:

"Hoy participé del primer día de clases de la escuela rural N° 313 "Justino Solari" en colonia Isolina, en la Provincia de Misiones, junto a todos los alumnos, maestras y su Directora Gabriela Kochizki.

Me emocionó ver los ojos de los niños llenos de ilusiones y de sueños. Mientras la bandera subía por el mástil hacia el cielo azul, pensaba en la enorme responsabilidad que tenemos como adultos de motivar, educar, guiar, cuidar, amar y acompañar a nuestros niños en su camino hacia la vida adulta.

Ellos necesitan saber que están colmados de fortalezas. Nuestra mirada debe devolverles una imagen de aceptación y confianza, para que puedan caminar hacia el futuro con seguridad y esperanza".

Esta es la foto con la que Fabiola Yáñez difundió su visita

Tal como se mencionó, Fabiola Yáñez ha focalizado su acción en la niñez. Sin embargo, no todo son visitas a escuelas y comedores, también ha tomado un rol activo en la implementación y diseño de medidas relacionadas a este aspecto central, que en la Argentina ha quedado, por momentos, postergado. Así, en los últimos días publicó una foto en la que se la ve acomompañada del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Allí contó el trabajo que comenzaron a hacer y los temas centrales de la reunión:

"Esta tarde recibí en la Quinta de Olivos al Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo @licdanielarroyo donde estuvimos hablando de la situación particular que nos agobia, el coronavirus (COVID-19) y las políticas que se están implementando en consecuencia".

"Acordamos trabajar en conjunto en la agenda que llevará el Ministerio adelante, con temas referidos a la niñez".

"Abordamos el 'Plan de los Primeros 1000 días' y los tres puntos fundamentales para el desarrollo de nuestro país: No hambre, Chicos en la escuela, Mejores políticas sociales".

Junto a Daniel Arroyo, Fabiola Yáñez anunció la implementación de un plan realcionado al Covid-19 y a la niñez

Denuncia por violencia de género mediática

Desde su aparición como figura pública -a partir de la candidatura de Alberto Fernández-, Fabiola Yañez ha sido foco de la atención de los medios de comunicación, al igual que del común de la población en redes sociales. En ese contexto, hubo una situación en la que Fabiola Yáñez se vio agraviada y perjudicada, a tal punto que llegó a denunciar al periodista Mario Casalongue, dueño de la agencia Nova por "violencia de género mediática".

La denuncia "por publicaciones agraviantes y por haber incurrido en hostigamiento y discriminación" fue ante la Fiscalía General de la Ciudad junto al abogado Juan Carlos Fioribello y la causa, impulsada por el propio fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques.

Fabiola Yañez y su abogado argumentaron que Casalongue hizo publicaciones que contenían calificaciones denigrantes en su contra y que desmerecían su carrera profesional. Mientras, la jueza María Araceli Martinez del Juzgado Contravencional 29 de Buenos Aires dispuso de una medida cautelar que ordenó inmediatamente eliminar las notas del portal.

Agregó que Fabiola Yáñez "está en su derecho" así como "cualquier ciudadano que se sienta ofendido" puede denunciar el daño de una nota periodística. "No fue la intención y por eso y por la medida cautelar cumplimos con la ley, a pesar de que a nuestro entender es una censura y ataca la libertad de expresión".

Es importante recordar que Casalongue tiene además otras causas judiciales por agravios y se lo recuerda por una pelea que mantuvo con Francisco De Narváez, por haber calumniado con datos falsos sobre su vida íntima y la de su pareja.

Fue denunciado además por la dirigente del Movimiento Social de los Trabajadores (MST) Vilma Ripoll, por "violencia mediática y simbólica" por haber emitido calificaciones agraviantes luego del Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata.