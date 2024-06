Por segunda semana consecutiva, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que había sido citada ya el martes pasado por la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por el tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria), no asistió a la reunión informativa para la cual había sido convocada por el arco opositor.

Al abrir la reunión, que tuvo varios cruces entre el oficialismo y la oposición, Yedlin fue el encargado de anunciar nuevamente la ausencia de la ministra ante los diputados y reiteró que la invitación había sido cursada hace dos semanas: "Uno de los motivos era la falta de tiempo entre la nota y el tiempo de llegada" pero dijo que ante esa invitación "no hemos tenido respuesta ni de la presidencia ni de la ministra".

"No va a concurrir de vuelta, se cursaron varios pedidos a la ministra, pero la invitación es voluntaria", afirmó el diputado nacional de UxP, quien destacó que "es importante que demostremos la voluntad que tenemos de recibir a la ministra para saber qué pasó con los alimentos guardados, cómo se ejecutó y cómo se está ejecutando esa distribución y para que nos explicara los planes para la política alimentaria de acá al futuro".

También, el presidente del bloque de UXP, Germán Martínez, pidió que se aclare si efectivamente se había cursado la invitación a la ministra y puso en duda que el presidente de la cámara baja, Martín Menem, haya enviado formalmente el pedido impulsado por la oposición, al advertir: "Estamos queriendo que venga a informar y no puede haber un atajo. Tenemos que seguir insistiendo porque este tema está sin resolverse", en referencia a la causa por la distribución de alimentos.

"Lo que tiene que hacer el presidente de la cámara es transmitir esa información y que Pettovello venga porque vamos a encontrar cada vez más elementos para que venga, y cada vez las condiciones que dejan en situación de debilidad a la funcionaria son mayores", aseveró Martínez, "no hay excusa para que no se curse la invitación, al advertir que la interpelación es peor", en referencia a la eventual convocatoria en forma compulsiva ante la Cámara de Diputados, si el pleno lo aprueba.

Desde el oficialismo, la diputada Lilia Lemoine (LLA), quien no hizo referencia a la ausencia de la ministra, pero defendió la gestión del gobierno nacional y reveló que recibió "denuncias no sólo de la venta de alimentos sino que descubrimos que hay organizaciones sociales que le dicen a la gente que si no van a los piquetes no les entregan comida".

Germán Martínez, de UXP, insistió en reclamar la presencia de Pettovello en Diputados

"Quiénes conozcan comedores que necesiten ayuda no tengo problemas en pedir ayuda, pero voy a constatar que no se maneje políticamente. El gobierno sí tiene la intención de que quiénes más lo necesitan lo reciba. La finalidad de Capital Humano no es que la gente siga recibiendo comida, sino que la gente pueda comprar la propia", consideró Lemoine.

"Repartan la comida, dejen de criminalizar a quiénes la reparten. Vengan a dar explicaciones y dejen de generar que para muchos argentinos hoy comer sea un privilegio", dijo la diputada de UXP, Paula Pennaca, quien recordó que también en el Senado "hay pedidos para que Pettovello concurra a dar explicaciones, pero hay que ver qué hace la presidenta", en referencia a Victoria Villarruel.

Antes de finalizar la reunión, Lemoine volvió a pedir la palabra y aclaró sus dichos, a la vez que llamó a "que trabajemos juntos y que si Capital Humano se equivoca, se corrija".

Por su parte, la diputada de UXP; Cecilia Moreau cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los enfrentamientos en la plaza de los Dos Congresos el pasado 12 de junio cuando se debatía en el Senado la ley Bases, a quien acuso de violenta y destacó la necesidad de inisistir con la presencia de Pettovello en esa comisión.

A su vez, el vicepresidente de la comisión, el diputado Manuel Quintar (LLA), "venimos a demostrar buena voluntad, solo UXP está en este bullicio" y aclaró que el 10 de junio pasado (el presidente de la cámara baja) Menem aclaró por qué no correspondía citar a la ministra.

"Piden que la ministra venga, pero dicen que venga cuando pueda en junio, cuando el mes aún no terminó. Me parece que estamos sobreactuando. Si realmente queremos saber me comprometo a llevar las preguntas y las respuestas", a la ministra, afirmó Quintar.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Finalmente, y al concluir la reunión, Yedlin comentó que la semana próxima la comisión sesionará, en el marco del debate por la ley Bases, pero, dijo, que "si la ministra contesta y quiere venir, la comision está dispuesta a reunirse en el horario que ella pueda".

Sandra Pettovello ya había sido citada la semana pasada

La semana pasada la oposición también había convocado a la funcionaria para que responda sobre la polémica respecto de los alimentos no distribuídos y la salida de Pablo De la Torre de la Secretaría de Niñez y Familia.

En esa reunión, los legisladores de la oposición y los del oficialismo polemizaron antes y durante el desarrollo de la comisión.

En ese marco, el propio Yedlin (UP) acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de actuar de "forma antirreglamentaria", al no haber respondido al pedido elevado el jueves 6 de junio por ese cuerpo.

Yedlin aclaró en esa oportunidad que la invitación a Pettovello a la comisión fue cursada para que la funcionaria no solo dé explicaciones sobre la situación de los alimentos no distribuídos, sino también "cuál es el plan de política alimentaria que el Gobierno va a llevar adelante". El legislador adelantó que se insistirá, durante todo este mes, en convocar a la ministra, cuestión que volvió a concretarse hoy en la reunión convocada para las 13,30.

Por su parte, Menem explicó que la formalización de la invitación a Pettovello debía contar además con los giros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y José Luis Espert, respectivamente.

Carrió salió a defender a Pettovello, a pesar de sus diferencias con el gobierno de Milei

En esa oportunidad, los cruces en la reunión se habían producido entre los diputados de La Libertad Avanza y Unión por la Patria cuando el libertario Lisandro Almirón apuntó contra Victoria Tolosa Paz -exministra de Desarrollo Social, a quien responsabilizó de cometer "hechos delictivos durante su gestión y todavía no están esclarecidos".

Pettovello volvió a participar de la reunión de gabinete

Tras varias ausencias por problemas de agenda y de algunas que se suspendieron por viajes del presidente Javier Milei al exterior, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió hoy a participar de una reunión de Gabinete.

La presencia de la ministra en esta nueva reunión de gabinete se da en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Ramiro González, quien pidió informes a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por la causa sobre la contratación de personal en el Ministerio de Capital Humano.

Pettovello había pedido la semana pasada cerrar la causa judicial en la que se la investiga por el manejo indebido de la distribución de los alimentos. La solicitud de la defensa de la funcionaria fue elevada al juez Sebastián Casanello hace un mes, pero trascendió en las últimas horas.

La defensa de Pettovello planteó la semana pasada ante Casanello la "inexistencia de delito" y exigió así ser sobreseída en la causa impulsada por el dirigente Juan Grabois, al mismo tiempo que se exigió el cierre de la investigación.

En tanto, el Ministerio de Capital Humano fue obligado a presentar un plan de distribución de los alimentos que están en los depósitos de Tafí Viejo (Tucumán) y en Villa Martelli (provincia de Buenos Aires).

Reapareció Elisa Carrió y defendió a Pettovello

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió hoy a participar de una reunión de Gabinete

En las últimas horas, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, crítica del gobierno de Javer Milei, reapareció en las últimas horas y salió a defender a Pettovello, por su gestión pero además por enfrentar la "corrupción", al señalar que "a Pettovello se la ha atacado desmesuradamente. Creo que porque es mujer".

En ese sentido, la exdiputada de la CC sostuvo que "hay que tener en consideración que se ha aumentado el ingreso universal a la niñez, que es nuestra política", en declaraciones a La Nación.

Para Carrió, "si se empieza una política de ajuste cruel como hizo (el presidente Javier) Milei, al menos debés tener al Ejército repartiendo comida y generando alimentos. No podés pasar seis meses sin eso, pero fue una decisión del presidente".

En ese sentido, la fundadora del ARI sostuvo que Pettovello "está tocando las cooperativas" y dijo que "si uno las revisa, ahí está la gran estafa nacional, la corrupción por abajo. No solo en planes sociales, sino en la construcción. Ella está tocando puntos importantes y hay que preservarla. Y, sobre todo, hay que cuidar su seguridad. Yo sé que si la tocan, me tocan", graficó.