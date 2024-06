Días atrás fue el cumpleaños del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Además de los miles de saludos que recibió el diez, un regalo especial llamó la atención de todos. Te contamos todo sobre el vino que le regaló David Beckham.

¿Cuál fue el vino que le regaló David Beckham a Lionel Messi?

El mundo del fútbol fue testigo de un gesto de amistad y buen gusto cuando el legendario jugador inglés David Beckham, actual propietario del Inter Miami, sorprendió a Lionel Messi con un regalo especial por su cumpleaños; una botella gigante de Malbec Argentino.

Beckham, reconocido por su afición a los vinos, no dudó en compartir la alegría del momento en sus redes sociales. Una foto junto a Messi sosteniendo la imponente botella de seis litros acompañaba un mensaje sincero: "Happy Birthday to the greatest ¡Feliz cumpleaños mi amigo!".

Más allá de su tamaño llamativo, el verdadero tesoro se encontraba en el interior; un Malbec Argentino de la bodega Catena Zapata, una de las más prestigiosas de Argentina y reconocida a nivel mundial por la excepcional calidad de sus vinos.

Esta botella en particular pertenece a la cosecha 2008, una particularmente valorada por los expertos, y se trata de un ejemplar único ya que el vino se trata de un Malbec argentino doble Magnum, de la bodega Catena Zapata. En general, este tipo de vinos se consigue en botellas de tres litros, pero Beckham le regaló al diez argentino un "doble magnum", lo que significa que la botella es de seis litros. Este tipo de botellas son extremadamente difíciles de conseguir.

Más aún, cuenta con una etiqueta diferente, dado que la bodega modificó su etiqueta en 2011 y el ejemplar es de una cosecha de 2008.

El valor de este regalo no se limita a su exclusividad o añada. Se trata de un Malbec elaborado con uvas prefiloxéricas, provenientes de viñedos plantados antes de la devastadora plaga de filoxera que azotó a Francia a fines del siglo XIX. Estas uvas, de características únicas, otorgan al vino un sabor y aroma incomparables.

Según Alejandro Vigil, director de enología de Catena Zapata, este Malbec Argentino 2008 representa un tesoro para los amantes del vino, no solo por su calidad excepcional, sino también por su historia y exclusividad.

El precio de este ejemplar ronda los 2.900.000 pesos argentinos o 3.191 dólares, lo que lo convierte en un regalo realmente significativo. Sin embargo, para Messi, quien se dice es un gran aficionado a los Malbec, el valor sentimental de este obsequio es incalculable.

El vino de la bodega Catena Zapata es uno de los exclusivos

¿Por qué es tan especial el vino que le regalaron a Messi?

En el mundo de la vitivinicultura, el nombre de Nicolás Catena Zapata tiene fuerza e impacto. Este visionario empresario y enólogo argentino no solo revolucionó la industria nacional, sino que también colocó a los vinos argentinos en el mapa mundial, convirtiéndolos en referentes de calidad y sofisticación.

Su trayectoria, marcada por la innovación, la pasión y el trabajo incansable, le valió el reconocimiento internacional, incluyendo el prestigioso premio Lifetime Achievement Award otorgado por The Wine Economist, una de las publicaciones más influyentes del sector.

La historia de Nicolás Catena Zapata está profundamente ligada a la bodega familiar, ubicada en Mendoza, la región vitivinícola más importante de Argentina. Si bien la bodega ya existía, fue bajo su liderazgo que experimentó una profunda transformación, impulsada por su visión y conocimiento.

Inspirado por su experiencia como profesor visitante en la Universidad de Berkeley en California, Catena Zapata introdujo técnicas innovadoras en el cultivo de la vid y la elaboración del vino, adaptándolas a las condiciones únicas del terroir mendocino.

Una de sus decisiones más trascendentales fue apostar por las uvas de altura, plantando viñedos en zonas más elevadas y frescas, donde las vides maduran lentamente, produciendo uvas de mayor concentración y complejidad aromática.

Fruto de su dedicación y búsqueda constante por la excelencia, Nicolás Catena Zapata creó vinos excepcionales que conquistaron a paladares exigentes en todo el mundo.

Nicolás Catena Zapata llevó la bodega al éxito y reconocimiento internacional

El vino que David Beckham le regaló a Lionel Messi fue elaborado con uvas cuidadosamente seleccionadas de viñedos ubicados a 1.450 metros sobre el nivel del mar.

Su complejidad aromática, con notas de frutas negras, especias y tabaco, se complementa con una estructura elegante y un final prolongado, posicionándolo como un referente indiscutible de la calidad y el potencial de los vinos argentinos.

El vino se puede conseguir en tiendas en línea de vinerías especializadas en vinos premium o también en la bodega Catena Zapata directamente.

Más allá del reconocimiento, la bodega Catena Zapata representa la pasión, la dedicación y la búsqueda constante por la excelencia que caracterizan a la industria vitivinícola argentina. Por esta razón, el regalo a Messi es tan especial y no una simple botella de vino.