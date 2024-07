Los usuarios cripto buscan crecer: el 95% planea aumentar sus tenencias en los próximos 12 meses, según una encuesta de Binance

El 95% de los usuarios cripto en América Latina piensa incrementar sus tenencias cripto en los próximos 12 meses, según una encuesta realizada por Binance, proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo. El 42,2% de los encuestados planea adquirir cripto en los próximos 3 meses; 17%, en los próximos 6 meses; y un 35,7% en 12 meses. Solo un 5,1% de la muestra indicó que no pensaba incrementar sus activos digitales.

La encuesta de Binance en América Latina fue diseñada para conocer la percepción de los latinoamericanos respecto de las criptomonedas y el ecosistema Web3, y profundizar en los hábitos de uso. También buscó mostrar las expectativas de los usuarios en relación con el mercado para los próximos años.

Actualmente, América Latina alberga a 55 millones de usuarios de criptomonedas, casi un 10% de los adoptantes de todo el mundo, según señala la firma de pagos cripto Tripple-A.

El relevamiento de Binance también mostró que más del 54% de la muestra compra criptomonedas al menos una vez al mes, lo que señala una recurrencia que viene acompañando los indicadores de adopción de la región. 6,6% de los usuarios son compradores de más de una vez al día; 4,6% diarios; 15.4% semanales y 27,8% una vez al mes. Por otra parte, un tercio de los encuestados señaló que decide si comprar criptomonedas en función de las condiciones de mercado.

La encuesta también muestra que más de la mitad de los usuarios han adoptado criptomonedas por más de un año, y que las principales razones para ingresar al mercado cripto son las perspectivas de altos rendimientos y la libertad financiera, que son citadas por el 20,3% y el 15,2% de los encuestados en la región, respectivamente. La protección del valor (13,3%), la innovación (12,5%), la diversificación en las inversiones (10,9%) y la seguridad y privacidad (10,3%) también son razones que justifican la adopción por parte de usuarios existentes y nuevos, según la encuesta.

"Las criptomonedas y la tecnología blockchain ofrecen una propuesta atractiva para dar respuesta a necesidades concretas de la vida cotidiana de individuos y empresas de América Latina. Con un teléfono inteligente y mínimos requisitos, cualquier persona puede comenzar a explorar este mundo que ofrece soluciones de mayor acceso, bajos costos y tiempos de transacción. Esta encuesta no solo nos ayuda a exponer el estado actual de la adopción cripto en la región, sino que también nos permite ofrecer claves acerca del comportamiento de los usuarios y sus expectativas", comenta Guilherme Nazar, VP Regional de Binance para América Latina.

En esta primera edición de la encuesta, Binance combinó las respuestas de 10.000 usuarios, de Argentina, Brasil, Colombia y México sobre preguntas que van desde el comportamiento de inversión y el mercado, hasta las expectativas de precios y adopción.

