El actor Pablo Echarri, ferviente admirador del kirchnerismo, cuestionó en duros términos a Alberto Fernández, tras las denuncias de violencia de género que recibió de parte de Fabiola Yañez, y criticó su gestión al frente del gobierno nacional: "Fue una mierda" y que remarcó que muchos militantes fingieron "demencia a la hora de votarlo" pese a que sabían quien era y las ideas que promulgaba.

El actor dialogó con Futurock y fue muy crítico con Alberto Fernández: "Con la denuncia, con la salida a la luz de esta cuestión familiar del presidente, ha detonado no solamente en mí sino también en la enorme mayoría de compañeros y compañeras, el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández".

"Los peronistas somos bastantes orgánicos y las críticas las hacemos puertas para adentro, sobre todo en los momentos de construcción y para no darle letra al adversario".

"Y más en momentos como estos, que dispara una situación tan aberrante, no solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino aprovecho para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto, con sus decisiones timoratas y conservadoras", disparó, sin pelos en la lengua.

¿Cómo calificó Pablo Echarri al gobierno de Alberto Fernández?

En ese sentido, agregó, firme en su postura crítica con el gobierno anterior: "La denuncia es la frutilla de postre. La gestión de Alberto Fernández no sé si fue un hecho adrede, si fue el topo que se introdujo dentro de un sistema determinado para hacerlo colapsar. De hecho, él se jactó de ser el único que le dijo que no a la vicepresidenta y poner en primer lugar como un hecho valorable su enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner".

"Nosotros sabíamos lo que se presentaba, teníamos esperanza, fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Somos pragmáticos pero sabemos a quién tenemos enfrente y sabíamos que no era la mejor opción. Lo expresábamos de forma privada y ahora lo estamos expresando de forma pública", agregó sobre los comicios de 2019.

Consultado por si Cristina Kirchner había tenido responsabilidad política en la asunción de Fernández, el marido de Nancy Dupláa fue tajante: "Sí, en la elección de Alberto, primero y principal. Uno podría decir que ella no está adentro de Alberto para ungirlo como el posible catalizador electoral, pero lo conocía más que nosotros".

Y recordó el momento en que él tuvo la oportunidad de dialogar con Alberto cuando se desempaña como Jefe de Gabinete: "Yo también lo conocí en momentos de gestión, cuando en el año 2005 le llevamos el proyecto de propiedad intelectual que luego firmó Néstor...".

"Cuando estaba haciendo El Conde de Montecristo le llevé una carpeta, porque se empezó a gestar un movimiento grande, y él fue el primero que la metió adentro de un cajón cuando recibió la visita de tres personas importantes del sector para que eso no sucediera. Luego Néstor se enteró y le dijo ´traeme la carpeta, es patético discutir lo indiscutible´, y firmó el decreto", subrayó Echarri.

Por su parte, el actor también se refirió al momento en que se produjo la asunción de Fernández como Presidente en 2019: "Esto es una intimidad aunque no de las mismas que se están revelando ahora, pero cuando asumió le hicimos un guiño y le dijimos ´Alberto, vos que fuiste tan importante en la gestión del derecho a la propiedad intelectual está todo esto para poder avanzar´. Y claramente nosotros sabíamos que Alberto no era un impulsor en materia de ajuste de derechos...".

"Y que, parafraseando a Guillermo Moreno, tenía una mirada un poco más socialdemócrata por decirlo de alguna forma, y bueno, lo corroboramos con el tiempo. Y esto lo único que hace es elevar la vara del asco, donde ya ni siquiera me guardo en decir las cosas que digo. Hasta ahora había como un cierto manto de piedad sobre el personaje, pero con esto que sucedió ese manto de piedad vuela por los aires", sentenció, en referencia a la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez en contra del exmandatario.

¿Qué hace Pablo Echarri para llegar a fin de mes?

Pablo Echarri siempre ha estado en desacuerdo con el Gobierno de Javier Milei, y recientemente habló sobre la situación económica, lanzando críticas esperadas, pero también haciendo una revelación sorprendente sobre cómo llega a fin de mes.

En una entrevista con C5N durante el debate sobre la Ley de Bases en la comisión del Senado, el actor fue consultado sobre el impacto de la situación actual en su economía diaria. "¿Cómo estás vos en lo personal y en lo económico, con la suba de las tarifas de gas, de luz, los precios?", le preguntó el periodista.

"Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. Algunos creen que yo vengo a defender políticas culturales porque yo me sirvo del Instituto Nacional del Teatro. Yo tengo un trabajo sostenido, soy productor, soy actor, me sigo subiendo a las tablas", respondió Pablo Echarri.

"De alguna manera, no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta. Los impuestos y los servicios han subido de manera sideral. La última factura de agua me llegó por casi 100 mil pesos. ¡De agua!", agregó el actor, expresando su descontento.

Ante la consulta sobre si tiene que recurrir a sus ahorros, la respuesta fue afirmativa. "Tocamos ahorros, claramente. Este es un deporte que la clase media argentina está haciendo para subsistir. Esto es lo que vinieron a hacer. Vinieron a sostener el ‘saneamiento de la economía’ con el ahorro de los argentinos", explicó.