La AFIP subasta celulares y es posible comprar los iPhone muy baratos

La AFIP subastará lotes de celulares, por lo que los interesados pueden aprovechar para comprar distintos modelos de iPhone, Samsung, Motorola o Xiaomi a precios bajos: en algunos casos, parten desde los $80.000 cada teléfono.

La subasta estará a cargo del Banco Ciudad y se realizará el martes 3 de septiembre, bajo la modalidad virtual, lo que permitirá a los interesados participar desde cualquier lugar del país.

AFIP subasta celulares y es posible comprar iPhone muy baratos

Los lotes con los distintos celulares están disponibles en el sitio del Banco Ciudad. Sin embargo, para aquellos que deseen verlos personalmente, la AFIP organizó una exhibició los días 26 y 27 de agosto en los depósitos aduaneros de Misiones, Formosa y Corrientes, donde se encuentran actualmente.

Lo cierto es que aquellos fanáticos de los celulares iPhone pueden acceder a lotes con distintos teléfonos de la marca por precios que parten muy por debajo de los de mercado.

Por ejemplo, un lote de 10 celulares marca Apple modelo iPhone, arranca con un precio base de $1,9 millones. Es decir, unos $190.000 en promedio por celular. Este lote cuenta con tres iPhone 14 de 128GB (con caja, sin accesorios y sin cargador); seis iPhone 13 de 128GB y un iPhone11 de 128GB

Otro es un lote con 35 celulares iPhone, cuyo pecio base parte desde los $5,6 millones (unos $160.000 por cada teléfono). Cuenta con 3 iPhone 7 Plus de 128 GB; 15 iPhone 11 de 64GB ("usado, semi nuevo"), 5 iPhone 11 64GB (sin caja) y 15 iPhone XR 64GB (sin caja)

Otro lote de 10 teléfonos iPhone, con un precio base de $2,2 millones (en este caso, sería un promedio de $220.000 por cada teléfono), está compuesto por 7 iPhone 11 de 128GB; un iPhone 11 de 64GB; un iPhone 13 de 128GB y un iPhone 12 de 64GB.

También hay lotes de 21 teléfonos Xiaomi, con un precio base que parte de $1,7 millones (unos $80.000 por teléfono); un lote de 10 teléfonos Moto G6, de 32GB, con un precio base de $135.000; o un lote de 13 celulares Samsung Galaxy J1, de 32GB, por $355.178.

Un dato a tener en cuenta es que los lotes disponibles estarán sujetos a un IVA del 21% y un impuesto interno del 23,46%, costos que los compradores deberán tener en cuenta al calcular el precio final de los aparatos.

Desde el Banco Ciudad señalaron, además, que en todos los casos los compradores, dispondrán de la instancia de entrega para efectuar la revisión de las mercaderías, única instancia en la que podrán desistir del retiro e iniciar la solicitud de devolución correspondiente. Una vez suscriptas las actas de entrega de conformidad y retiradas las mercaderías de los depósitos aduaneros no se admitirá reclamo alguno.

Cómo participar de la subasta de la AFIP

Para participar de la subasta online de la AFIP, deben seguirse los siguientes pasos:

Conectarse a la página de subastas del Banco Ciudad desde cualquier lugar del país

Inscribirse al menos 48 horas antes del inicio de la subasta y cumplir con los requisitos establecidos por el banco

Realizar las ofertas a través del portal web y esperar la confirmación por correo electrónico en caso de resultar ganador

El ganador de la subasta debe realizar un pago del 20% del precio de venta como seña, además del 10% correspondiente a la comisión más IVA, dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la subasta.

"Tras recibir este pago, se devolverán los fondos depositados en garantía. Por lo general, el plazo para la integración del saldo es de 10 días", aclaran desde el Banco Ciudad

En tanto, en caso de no ganar la subasta, la "garantía de oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado adjudicatarios de lotes, dentro de un plazo de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la Subasta On Line, mediante transferencia bancaria", señalan

Otro aspecto a tener en cuenta, remarcan desde el banco es que las ofertas realizadas "no se pueden anular y/o cancelar en ningún caso, quedando desestimadas únicamente en el momento de ser superadas por otro oferente.

