El conductor Alejandro "Marley" Wiebe confirmó que mantuvo un "vínculo muy sano y lindo" con su denunciante Adrián Alfredo Molina, y que manifestó que ya se presentó ante la Justicia "con un montón de pruebas".

"Estoy muy mal, dormí pésimo, esto me tomó de sorpresa. Estoy hablando por mis hijos por Mirko y Milenka que es una bebé muy esperada y que me llevó mucho tiempo poder tenerla", dijo.

En declaraciones a Telefe, añadió: "En este segundo momento mas feliz de mi vida aparece esto, son todas falsedades, vino con pedido de dinero amenazas una situación horrible que vengo viviendo desde antes".

Cuál fue el descargo de Marley tras ser denunciado por corrupción de menores

"Me presenté ante la Justicia porque tengo un montón de pruebas. Lo conozco hace 35 años y éramos grandes, mayores de edad, él estaba estudiando en la facultad, tengo pruebas. Hubo un vínculo muy sano y lindo durante 2 o 3 años. Me pone medio incómodo porque te fuerzan a hablar de algo de lo que yo no hablo", aseveró.

Luego, dijo: "Él se mudó a Estados Unidos en 2002 , lo acompañó un montón de veces, se casó y conocí al marido, tenía un Instagram y le ponía like a un emprendimiento que tenía de yoga porque quería que la gente lo viera y quería ayudarlo".

"El vínculo era perfecto, todo era genial, en 2022 se comunica y me dice que estaba con muchas deudas, me pide una cifra muy alta de dólares, yo no podía en ese momento y le dije que no podía. Ahí, la relación se enfrió, no le cayó muy bien y el año pasado apareció con amenazas", indicó.

Cómo sigue la causa contra Marley

El abogado Mauricio D'Alessandro dialogó con Radio Colonia AM 550 sobre el caso y detalló que podría sucederle al conductor de Telefe si la causa avanzara en la Justicia. Allí surgió la pregunta de si podría tener que cumplir la condena en la cárcel.

"Es una causa de que tiene 28 años de antigüedad. La causa no es por abuso, porque a los 17 años, como dice tener la víctima Molina, se puede prestar consentimiento para tener relaciones sexuales", explicó.

D'Alessandro añadió que la causa por corrupción de menores quiere decir "afectar la madurez sexual de una persona que no tiene la capacidad necesaria o la madurez necesaria para entablar relaciones de tipo sexual".

Además, se le atribuye a Marley haberle suministrado a Molina popper, una droga común en Estados Unidos, sobre eso, el abogado explicó que ese hecho "es un delito autónomo".

"Si bien la figura no es concretamente abuso, se refiere a un montón de delitos penales que seguramente podrían haberlo mandado a la cárcel, si no fuera porque está prescripto", sostuvo el abogado.

D'Alessandro definió el juicio por la verdad que Adrián Molina solicitó como ‘una novedad’ que la Justicia encontró para que los ciudadanos "no insulten tanto": "Es una forma de decir ‘te vamos a juzgar’ aunque no sirva para nada, solo para escrachar públicamente a quien te hizo esto".