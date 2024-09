Los usuarios del AMBA que no adecuen sus esquemas al nuevo coeficiente del factor de potencia deberán pagar multas. Quiénes quedan eximidos

De manera progresiva, Edenor y Edesur podrán adicionar multas que incluyan recargas en las facturas de los usuarios que no adapten sus esquemas eléctricos al nuevo coeficiente del factor de potencia antes del 1.º de octubre, según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mediante la Resolución 544/2024.

Además de equilibrar la situación con otras ciudades importantes del territorio argentino, ya que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la región de Argentina que más energía eléctrica consume, esta determinación que alcanza a 702.478 clientes de las mencionadas distribuidoras tiene como meta eficientizar el sistema eléctrico de la zona más poblada del ámbito nacional.

Quiénes NO deberán pagar las multas de Edenor y de Edesur

Primero conviene estar alerta: de acuerdo a la Resolución vigente, las multas que comienzan a aplicarse desde octubre tienen un cronograma específico establecido de la siguiente manera: el 1 de octubre de 2024 se cobrará el 30% del valor total del recargo; 1 de mayo de 2025, aumentará al 60% y el 1 de diciembre de 2025 ya se cobrará el 100% del recargo.

Para evitar puniciones, los complejos habitacionales y edificios del AMBA tendrán que instalar tableros capacitores eléctricos ˗cuyo costo, si bien varía según la cantidad de unidades funcionales, promedia los USD 100 por departamento˗, que colaboran en la reducción del factor de potencia, lo que disminuye el volumen de energía reactiva y optimiza la eficiencia del sistema eléctrico del consorcio. En concreto, para entender cada situación particular bastará contactarse con un electricista matriculado que lleve a cabo las readecuaciones eléctricas. Contar con estos dispositivos en los consorcios evita, además, desperfectos y cortes de suministro.

Hay que tener en cuenta de a menor factor de potencia, mayor será el desperdicio de energía, el daño producido en las instalaciones eléctricas y la sobrecarga de las redes eléctricas. Por consiguiente, para hacerles frente a los picos de demanda, los que deben instalar estos tableros con capacitores que optimizan el aprovechamiento de la energía, según se aclara en la web de Edenor, son en especial "los edificios de usuarios residenciales de la categoría tarifarias T1 (pequeñas demandas) y los usuarios de las categorías T2 (medianas demandas) y T3 (grandes demandas)".

Y si bien el ENRE advirtió que los edificios no recibirán "sanción" hasta que instalen los medidores que registren tanto la energía activa como la reactiva en la acometida general y que una vez en "ejercicio" las multas se aplicarán individualmente a cada unidad, lo cierto es que, según cifras oficiales, hoy día son 969.739 los usuarios de Edenor y Edesur que no cumplen (tanto los de pequeñas, medianas y grandes demandas) con el coeficiente requerido de 0,95: de ese total, 702.478 se encuentran en el rango de 0,85 a 0,95 y 267.261 no alcanzan los 0,85.

Qué usuarios no pagarán las multas de Edenor y de Edesur

Estas multas no deberán afrontarlas aquellos usuarios cuyo factor de potencia se encuentre por encima del rango de 0,95. Según el ente, se estima que si este valor se encuentra entre 0 y 1 representa un excelente aprovechamiento de la energía eléctrica.

Si bien es cierto que desde hace 60 años hasta ahora el tope era de 0,85, con este nuevo parámetro se pone al nivel de normas vigentes no solo de otras provincias argentinas, sino en la comparativa con otros países.

De todos modos, previo a las multas que Edenor y Edesur podrían enviar a los usuarios que no cumplan con la normativa vigente, mediante la facturación correspondiente las distribuidoras eléctricas estarán obligadas a notificar a los usuarios sobre estos cambios y, recién entonces, se iniciará la aplicación de las nuevas medidas.