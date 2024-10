Bitget refuerza la expansión en Latam e Iberia con contrataciones clave

Gildardo Herrera se une como Head of Strategy and Operations, mientras que Alejandro Blanco como Head of Business Development para ambas regiones

Bitget, el principal exchange de criptomonedas y empresa Web3 del mundo, continúa fortaleciendo su presencia en América Latina e Iberia con el anuncio de dos contrataciones de alto perfil. Alejandro Blanco, anteriormente en OKX y Binance, se une como Head of Business Development para Latam e Iberia, mientras que Gildardo Herrera, ex Binance y Bitso, ha sido nombrado Head of Strategy and Operations.

Estas contrataciones estratégicas refuerzan el compromiso de Bitget para consolidar su posición de liderazgo regional en mercados clave a medida que experimenta un crecimiento significativo. Bitget tiene la intención de seguir contratando talentos locales para comprender mejor y satisfacer las necesidades de sus usuarios, fortaleciendo su posicionamiento en los mercados locales. En 2024, la plataforma registró un aumento del 98% en su base de usuarios activos en América Latina. Con el objetivo de duplicar tanto los nuevos usuarios como el volumen de operaciones en el próximo año, la empresa planea consolidar su presencia en los mercados de América Latina e Iberia.

Gildardo Herrera, como Head of Strategy and Operations para América Latina e Iberia, se enfocará en optimizar las estrategias operativas para apoyar la expansión de Bitget en ambas regiones. Aporta una vasta experiencia en la gestión de operaciones complejas en múltiples mercados. Anteriormente, Gil fue Senior Operations Manager para América Latina en Binance, donde lideró las iniciativas de la empresa en futuros, earn, y nuevos productos, además de supervisar el programa VIP en la región. Antes de su paso por Binance, trabajó en product growth en Bitso, ayudando a lanzar nuevas funciones en Brasil, México y Argentina. También fundó una startup de Web3 y ha ocupado cargos directivos en América Móvil, Glitzi, y otras empresas.

Gildardo Herrera, Head of Strategy and Operations para América Latina e Iberia de Bitget

"Estoy encantado de ser parte del viaje de Bitget mientras reforzamos nuestra presencia en América Latina", comentó Gildardo Herrera. "Este es un momento emocionante para la región, ya que la adopción de criptomonedas sigue creciendo. Espero aprovechar mi experiencia para apoyar los ambiciosos objetivos de Bitget para Latam."

Alejandro Blanco liderará los esfuerzos generales de desarrollo comercial para expandir la presencia de Bitget en Latam e Iberia, supervisando al equipo de desarrollo comercial y fomentando asociaciones que construyan una comunidad sólida dentro del ecosistema cripto. Antes de unirse a Bitget, Alejandro fue Business Development Manager en OKX, centrándose en su unidad de negocio P2P, y anteriormente trabajó como Business Development Manager en Binance, donde desempeñó un papel clave en el crecimiento de la presencia de la empresa en Latam a través de alianzas estratégicas en el sector fintech.

Alejandro Blanco liderará el desarrollo comercial para expandir la presencia de Bitget en Latam e Iberia

"Estoy emocionado de unirme a Bitget en un momento tan crucial de expansión", dijo Alejandro Blanco. "Los mercados de Latam e Iberia son vibrantes y están llenos de potencial no explotado. Espero impulsar el crecimiento en estas regiones y ayudar a Bitget a construir asociaciones duraderas que impulsen su éxito continuo."

Vugar Usi Zade, COO de Bitget, añadió: "Estamos emocionados de contar con Alejandro y Gil en nuestro equipo, y estamos seguros de que tenemos el liderazgo adecuado para escalar nuestras operaciones en América Latina e Iberia. Su experiencia en la industria, combinada con el enfoque innovador de Bitget, nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos de crecimiento mientras fortalecemos los vínculos dentro de las comunidades cripto locales."

Vugar concluyó: "Bitget ahora atiende a 45 millones de clientes, posicionándonos como el cuarto intercambio de criptomonedas más grande del mundo y asegurando nuestro lugar entre las tres plataformas de mayor crecimiento en la industria. Nuestro activo más valioso son nuestras personas, y estamos redoblando esta ventaja al expandir nuestro equipo con talentos de primer nivel y veteranos de la industria para impulsar el crecimiento global. Actualmente, Bitget emplea a más de 1,500 profesionales experimentados en 65 países, impulsando nuestra misión de escalar aún más rápido."