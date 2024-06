El marco de la entrevista fue el Autódromo Velocitta de San Pablo, Brasil, donde Ford puso a prueba la nueva generación del Mustang que en agosto comenzará con el período de preventa en la Argentina.

En medio de los ruidos a motores de más de una docena de Mustang que se probaban en pista, en un despliegue descomunal de uno de los autos más emblemáticos de todos los tiempos, el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, hizo un repaso por algunos temas que preocupan y ocupan su tiempo en la industria automotriz, que hoy lo tienen varias horas viajando por los diferentes países de la región que lidera.

Como siempre, la competitividad del sector es el tema que está en el centro de la escena, aunque no se pasaron por alto cuestiones como el futuro de los autos de la marca, incluso del Mustang; la nueva planta de motores que se inaugura el 11 de junio; y los impuestos, problema siempre latente.

Así explicó Galdeano cómo ve la situación actual del sector y qué se podría hacer para resolver algunas cuestiones básicas.

Impuestos para exportar: el gran problema

Si bien los autos en la Argentina tienen un 54% de carga impositiva total, Galdeano destacó que los tributos que más afectan la competitividad son aquellos que se aplican al momento de exportar.

"Para competir hay que tener un combo donde cada uno haga su parte. Lo primero es que los empresarios invirtamos, tengamos gente entrenada, con buenos procesos que nos permitan competir con otros mercados. En este caso, estuve hace poco en Sudáfrica y puedo decir que nuestra planta es muy parecida", comentó el directivo.

Ford produce y exporta la Ranger desde la planta de Pacheco.

Luego, desde el punto de vista de impuestos, explicó que tienen que seguir trabajando con el Gobierno, que tiene mucha apertura, pero hay temas que solucionar. "Hoy tener más o menos 20 puntos de impuestos para producir y exportar, eso hay que ajustarlo porque es un problema", se sinceró.

"La intención de esos tributos no debería afectar la exportación, porque con cualquier industria buscás que se compita con las mismas reglas que compiten otros, entonces, cuando nosotros vamos a exportar tenemos ese tipo de carga, que otras plantan que producen no la tienen, y eso es algo que más tarde o temprano lo tenemos que resolver", agregó.

Galdeano reafirmó que siempre se está hablando de impuestos a las exportaciones, donde si bien hubo un anuncio para bajar algunos tributos, eso requiere la adaptación de sistemas. "Estamos viendo una apertura para ir detrás de ese tema, porque lo peor que nos puede pasar es que Argentina no exporte", comentó.

Exportar impuestos resta competitividad a la industria.

En cuanto a los impuestos en general que afectan a los autos, el Presidente dijo que no se refieren a los tributos que afectan a todos por igual, hasta los que importan autos. "El por qué planteo la exportación, es porque no tengo las mismas reglas para exportar que otro, no digo otra terminal argentina, sino otro país. Nadie nos va a comprar a nosotros porque somos Argentina, nos van a comprar porque somos eficientes en calidad y costos, finalizó el tema.

Esto se da en un contexto de caída de las exportaciones del 30% en el mercado total, donde, el hecho de tener un producto nuevo como Ranger está ayudando a Ford que crece en Brasil un 54% a mayo contra el año pasado, igual que en Colombia, donde mejora la situación. Por otro lado, hay todavía algunas complicaciones en Chile y México, mercados con muchos competidores.

"Chile es complicado, porque hay 82 marcas registradas, con 60% de importadores asiáticos. México es similar. Entonces con Ranger tenemos que realizar un mayor trabajo en eficiencia de costos", dijo el Galdeano.

Puesta en marcha de la planta de motores

Más allá de los temas por resolver, Ford se encuentra en un buen momento ya que el 11 de junio van a inaugura la planta de motores en Pacheco.

Sobre este plan, Galdeano dijo que se ha hecho un gran trabajo, con tecnología de punta. "Es un proyecto de análisis, de discusiones que vemos terminado. No se termina el ciclo de inversiones porque siempre miramos opciones, pero cumplimos lo que habíamos anunciado", comentó.

Esta inversión les permite tener un control del flujo logístico muy importante con la planta de motores al lado de la producción de la camioneta Ranger, y reaccionar de manera rápida a cualquier cambio que pueda producirse de la demanda.

En cuanto a la obra, es un trabajo que permitió sumar más mano de obra en toda la cadena de valor, ya que en muchas partes también se han robotizado las áreas. En cuanto a los detalles sobre los motores se develarán en unos días más.

El futuro del Mustang y otros modelos

Para finalizar, y siendo el motivo de la convocatoria la presentación del Mustang, Galdeano dijo que mantienen este modelo con 60 años de historia porque sigue generando entusiasmo en los clientes.

Por otro lado, recordó la frase de Jim Farley, CEO de Ford que dijo: "Mientras haya un cliente que quiera un V8, vamos a seguir teniendo Mustang".

El Mustang cumplió 60 años y sigue siendo muy deseado.

Sobre el futuro de este motor, teniendo en cuenta que algunos competidores dejaron de fabricar los autos deportivos por la contaminación, el directivo explicó que en Ford seguirán invirtiendo en toda la línea de motores (nafteros, eléctricos, híbridos) bajo el lema "The power of choice", para que el comprador elija lo que quiere.

Sin embargo, para finalizar explicó: "Hay normas de emisiones que llevan a otros sistemas, y tengo en mi cabeza que, en algún momento, tendrá que haber híbridos en toda la línea de productos. Particularmente si queres mantener un V8. Eso es lo que veo".