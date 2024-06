El dólar blue se recalentó en los últimos días en un escenario de mayor incertidumbre política y este viernes cerró a $1.280, muy cerca del récord. En este clima de más inestabilidad, y ante la proximidad del pago del medio aguinaldo, la incógnita es si esos pesos irán a dolarizarse y así presionar más al alza a los dólares paralelos.

En el mercado explican que usualmente la primera quincena de junio es estacionalmente demandante de pesos por parte de las empresas para el pago de aguinaldos y también porque a fin de mes hay vencimientos de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, y eso en general se reflejaba en una caída de las cotizaciones del dólar blue y de las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP.

Sin embargo, esta vez los dólares alternativos exhibieron en el inicio de junio una escalada alcista por un combo de factores: la baja de tasas que llevó al desarme de posiciones de carry trade, la percepción de un atraso frente a la evolución de la inflación y una menor liquidación de exportadores lo que llevó al Banco Central a terreno vendedor, lo que dificulta la acumulación de reservas, entre otras cosas.

Los analistas señalaron que el cobro del aguinaldo siempre pone algo de presión, aunque prevén que este año tendrá un efecto muy moderado sobre los dólares paralelos, a menos que haya más ruidos políticos.

Dólar blue: ¿por qué volvió a recalentarse?

El analista financiero Gustavo Ber atribuyó la suba del blue a que "se está reacomodando a los dólares financieros, en torno a los $1.300, dentro de un clima de marcada expectativa, como lo fue el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal" en el Senado en los días recientes. Y frente a lo que ocurrirá ahora en Diputados.

El dólar blue cerró el martes a un nuevo récord de $1.295 en medio de incertidumbre política por la Ley de Bases

Maximiliano Ramírez, economista de la consultora Sur Americana Visión, concordó que "lo que se ve en el blue es una corrección. La semana pasada hubo reacomodamiento de los dólares financieros, pero el informal se había quedado bastante fijo". Y explicó: "Muchas empresas pequeñas que están buscando cobertura están saliendo de pesos y yendo a los dólares alternativos, y el blue estaba más barato que los otros dólares, y por eso tiene esta dinámica alcista. Los dólares financieros están en $1.280 y $1.300, y el blue busca ese precio. En un escenario de incertidumbre, busca cobertura".

A su vez, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, sostuvo que "hay multiplicidad de factores, pero básicamente en estos días tuvo que ver con la expectativa del tratamiento de la Ley de Bases en el Senado; la intranquilidad derivada del proceso hasta la aprobación pudo estar justificando la tendencia a dolarizar".

De igual mirada, el analista financiero Christian Buteler, dijo que hay "un combo de causa: la Ley Bases estuvo metiendo mucho ruido en estos días, el dólar quedó barato, la inflación desacelera, pero no evitas una apreciación en el tipo de cambio porque el crawling peg sigue estando por debajo, la baja de tasas".

Dólares paralelos: ¿por qué prevén efecto tenue del aguinaldo?

Ramírez planteó que "el aguinaldo siempre pone presión" sobre los dólares libres, pero minimizó el impacto que tendrá este año en un escenario de recesión y deterioro salarial tras la devaluación y la aceleración de la inflación en los primeros meses del año

"En años anteriores el aguinaldo lo usabas para ahorrar, pero este año la gente tiene menos dinero en el bolsillo, mucho del aguinaldo va a servir para pagar deudas, y va a quedar poco para el ahorro, por lo que no creo que tenga gran influencia sobre el dólar alternativo". El economista sostuvo que "en años anteriores, el medio aguinaldo lo destinaba para vacaciones, para un viaje, pero este año el poder de compra cayó y mucha gente ese dinero lo va a utilizar para otras alternativas, y eso hará que no genere tanta presión sobre los dólares alternativos".

En sintonía, Lucio Garay Méndez, analista de Eco Go, consideró que, tras el pago del medio aguinaldo, "es esperable que haya un poco de movimiento en los dólares paralelos, pero el efecto va a ser limitado por lo licuado que quedaron los pesos".

Analistas prevén un impacto moderado del aguinaldo sobre los dólares paralelos

"Por un lado, el medio aguinaldo solo está garantizado para la mitad de los trabajadores que son formales y encima, los salarios han perdido mucho poder adquisitivo en el último tiempo, por lo que las chances de que puedan hacer subir el tipo de cambio son pocas. Es más probable que el destino del aguinaldo esta vez sea a la cancelación de deuda y a stockearse porque son tiempos complicados y cuando uno mira encuestas ve un gran temor en el desempleo", alegó.

Con el mismo diagnóstico, Carla Alegre, investigadora del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI esgrimió que "el aguinaldo siempre es un elemento que agrega presión sobre el tipo de cambio, porque se trata de una inyección importante de pesos, que en alguna proporción siempre tendrá como destino la compra de dólares".

"Sin embargo, el contexto recesivo atenuará el impacto, sumado a la política monetaria restrictiva del BCRA. No hay tampoco expectativas de emisión futura como podía ocurrir el año pasado, por lo que el impacto es probable que sea leve en el tipo de cambio", fundamentó. Según su visión, "la mayoría seguramente utilizará esos pesos extra para pagar deudas, ponerse al día con impuestos o mejorar el poder de compra, al menos en el plano inmediato".

Buteler también destacó que "en líneas generales el asalariado no tiene mucha capacidad de ahorro como para el cobro del aguinaldo pueda tener un impacto significativo en los dólares"

"Puede haber alguna persona que tenga algún excedente y pueda dolarizarse, pero no espero algo masivo. No habrá un impacto tan significativo como ocurrió en otros momentos. La mayoría lo va a destinar a cancelar deudas", auguró.

Dólares paralelos: expertos analizan si habrá volatilidad

Ber estimó que "una mayor dolarización, a partir del aguinaldo, resulta posible tras las sucesivas bajas de tasas de interés y el clima de incertidumbre, pero su intensidad dependerá de la evolución de los acontecimientos políticos y económicos, y por ende, podría haber mayor volatilidad".

Analistas afirman que la sanción o no de la Ley de Bases será el principal factor que incidirá en el rumbo de los dólares paralelos

El economista Federico Glustein sostuvo que "hay aumento de pobreza, muchas obligaciones por pagar y estamos en visperas de vacaciones de invierno, gran parte del aguinaldo irá ahí". No obstante, el experto dijo que "si no baja la incertidumbre, parte del aguinaldo va a ir a dólar sin dudas, y podría ponerle más presión". Y remarcó que también influirá en el rumbo del blue y de las divisas financieras, liquidación del agro, y lo que pase con el tema del swap con China, si se renueva o si hay que pagar los vencimientos que hay entre junio y julio por unos u$s5.000 millones.

A su vez, Quintana coincidió en que el medio aguinaldo se orientará "a pagar deudas y consumo,y la alternativa de los dólares será para quienes tengan excesos disponibles". En ese marco, el analista subrayó que el valor del blue "todavía está bastante por debajo del dólar turista y en una época donde puede aumentar la demanda de viajes al exterior por las vacaciones influye para derivar la demanda a ese segmento del mercado". Y vaticinó: "La volatilidad está instalada y creo que se mantendrá por unos días, hasta que el panorama político se despeje".

Asimismo, José Ignacio Bano, asesor financiero, planteó: "Está la situación particular de cada persona, y obvio, si tiene deuda, el aguinaldo lo usará en eso. Pero suponiendo que tenga un excedente, como el tramo más duro de inflación ya pasó, no preveo que se use en stockeo (de mercadería)".

Y las tasas en pesos son en términos reales negativas y tienen apenas una diferencia con el ritmo de devaluación del tipo de cambio -el crawling peg al 2% mensual-, con lo cual mi presunción es que la gente con el excedente de pesos del aguinaldo va a volver a buscar dolarizarse en vista de que vemos más volatilidad en los dólares, y van a querer tomar ese seguro". Y acotó que el aguinaldo "va a ser un factor extra de presión algunos días, pero no moverá mucho el mercado de cambios".

Por su parte, Ian Colombo, Financial Advisor de Cocos Capital, afirmó que "no creemos que el aguinaldo pueda mover sustancialmente el tipo de cambio, más bien el avance de los acontecimientos políticos, y las consecuentes medidas económicas, son los que determinarán el rumbo".

"El dólar sigue siendo el ahorro seguro, por lo tanto, si no se avanza en términos políticos, el ahorrista reaccionará rápidamente contra el dólar, y puntualmente contra el blue, porque es al que se accede más fácilmente. En caso de que se vayan desatando los temas políticos, creemos que el dólar, luego de subir alrededor de un 20% en el último mes y medio, está en una zona de equilibrio. Por lo tanto, puede permanecer en los niveles actuales. Sobre esta hipótesis, el aguinaldo iría directamente a consumo o en algún caso ahorro, en tal caso recomendamos invertir en fondos comunes de inversión que inviertan en LECAPS, para quienes tengan que afrontar gastos en pesos en un corto/mediano plazo", alegó.