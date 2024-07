Convocan al Consejo del Salario Mínimo y las centrales obreras pedirán un 100% de aumento del sueldo mínimo

Con un mes de atraso, la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social convocó para el 18 de este mes al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVM), que hoy está en 234.315,12 pesos para los trabajadores mensualizados y a 1,171,58 pesos por hora. El encuentro se realizará en forma virtual a partir de las 14.30 y será presidido por el subsecretario de Trabajo, Martín Huidobro.

Dirigentes gremiales de las tres centrales obreras coincidieron en que "este atraso en la actualización del salario mínimo no hace más que confirmar la posición de este gobierno con el mundo del trabajo, donde no solo impulsa una reforma laboral, sino que hay un claro objetivo para licuar los ingresos".

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil está conformado por 32 miembros, 16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora. Por el sector trabajador, participan las conducciones de la Confederación General del Trabajo (Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano), la CTA de los Trabajadores (Hugo Yasky) y la CTA Autónoma (Hugo "Cachorro" Godoy y Ricardo Peidro).

El salario mínimo impacta en los trabajadores registrados mensualizados y jornalizados que cobran menos del salario mínimo mensual o por hora; y de manera indirecta se toma como referencia sobre los empleados no registrados o informales. También se utiliza como base para actualizar los ingresos del personal doméstico.

Salario Mínimo Vital y Móvil: para la CGT el sueldo mínimo debería aumentar más del 100%

Voceros de la CGT consultados por iProfesional se mostraron escépticos en cuanto a una sustancial mejora. "Los valores están por debajo de la línea de la pobreza, por lo que tendría que tener una suba arriba del 100 por ciento, lo cual es imposible que haga este Gobierno", explicó un referente de la mesa chica de la central.

En el cónclave, las partes fijan sus demandas y, en caso de no llegar a un acuerdo, lauda la Secretaría de Trabajo. Al respecto, el dirigente cegetista recordó que "la última reunión fue una puesta en escena, con los empresarios y los funcionarios actuando en tándem y dejando que la secretaría fije la cifra ante nuestro rechazo".

Planteó que "teniendo en cuenta que una familia (de cuatro integrantes) necesita arriba de 850.000 pesos para no ser pobre y casi 400.000 para no ser indigente, se puede tener una idea de dónde está hoy el salario mínimo, vital y móvil, que se fue deteriorando en los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández, pero el presidente Javier Milei depreció brutalmente".

La CTA Autónoma también pide un 100% de aumento del sueldo mínimo

El sindicalista detalló que "de mínima, el aumento tendría que ser del 100 por ciento". Es decir, rondar los 500.000 pesos. De inmediato, aclaró: "No creemos que el ministro de Economía (Luis Caputo) lo autorice. También hay que ver cómo quieren hacer el acuerdo, si por dos o tres meses. Una salida sería aplicar lo perdido en estos meses y porcentajes estimativos de la suba inflacionaria con cláusula gatillo" y advirtió que "el Gobierno también tendría que respetar cuándo se vuelva a reunir el Consejo y no "comerse" otro mes como hicieron en esta oportunidad".

En tanto, desde la CTA Autónoma no descartaron convocar a una movilización a la secretaría de Trabajo, a pesar de que el encuentro no cuente con la presencia de funcionarios, empresarios y sindicalistas. Indicaron que "podría ser una movilización a la hoy secretaría de Trabajo para demostrar nuestro descontento, no solo por la convocatoria atrasada al Consejo, sino por toda la situación laboral y económica".

Uno de los máximos representantes de dicha central dijo a iProfesional que "vamos con cero expectativas, pero si tenemos que hablar de una cifra real, hoy el salario mínimo tendría que rondar entre 500.000 y 600.000 pesos; y decimos hoy, porque en agosto se tendría que actualizar".

Convocan al Consejo del Salario Mínimo y las centrales obreras pedirán un 100% de aumento del sueldo mínimo

Cuánto subió la inflación y de cuánto es la desocupación

En números duros, la inflación de mayo fue del 4,2 por ciento, mientras que para junio se espera una suba del 5 por ciento, aunque cuando se realice el cónclave, ya estará el porcentaje preciso. Sobre estas cifras puede ser que se sienten las cámaras patronales y el gobierno, mientras que los gremios exigirán algo más. El aumento definitivo se podrá leer como otra señal de lo que quiere hacer la Casa Rosada en materia de distribución de ingresos.

Vale señalar que la "Prestación por Desempleo" se fijó en el equivalente a un 75 por ciento del importe neto del mejor pago mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de cesantía. En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50 por ciento del salario mínimo ni superior al 100 por ciento del salario mínimo.

Por los despidos, el número de trabajadores despedidos que están cobrando esta prestación o seguro empezó a subir desde fines del 2023 y durante estos meses del año por la caída de la actividad en el sector privado. De hecho, la desocupación en los primeros tres meses del año creció al 7,7 por ciento y se teme que ya haya llegado a los dos dígitos.